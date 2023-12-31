Ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν κύμα επιδρομών κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ συνεχίζονται οι χερσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινές Αμερικανικές Δυνάμεις (IDF) δεκάδες στόχοι που περιελάμβαναν στρατιωτικά κτίρια της Χαμάς, μια σήραγγα και άλλες υποδομές.

Το Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε επίσης επιδρομές κατά μήκος των ακτών της Γάζας, βοηθώντας τις χερσαίες δυνάμεις.

Νότια της Γάζας, ο Ισραηλινός Στρατός διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή καθώς στρατεύματα της 179ης Ταξιαρχίας εντόπισαν τέσσερις στελέχη της Χαμάς με εκρηκτικούς μηχανισμούς να τους πλησιάζουν. Μισή ώρα αργότερα, ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι τα στρατεύματα εντόπισαν άλλους τέσσερις στελέχη της Χαμάς στην περιοχή, οι οποίοι επίσης χτυπήθηκαν.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στα περίχωρα του στρατοπέδου Σάτι στη βόρεια Γάζα, οι IDF αναφέρουν ότι τα στρατεύματα της 14ης Ταξιαρχίας εντόπισαν και εξουδετέρωσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά προσωπικού που είχαν τοποθετηθεί σε παιδικό σταθμό.

כוחות צה"ל לוחמים בשטח הרצועה; לוחמי צוות קרב חטיבה 14 ניטרלו מטענים מוכנים לשימוש והשמידו תשתיות טרור בתוך גן ילדים; לוחמי צוות קרב חטיבה 179 חיסלו 14 מחבלים תוך זמן קצר >> pic.twitter.com/OTaB4e4N3O — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 31, 2023





Προσπάθειες για νέα κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς διαμεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν μια νέα παύση του πυρός, αναφέρει το Agence France Presse.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios και ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet, επικαλούμενοι ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανέφεραν ότι μεσολαβητές του Κατάρ είχαν πει στο Ισραήλ ότι η Χαμάς ήταν έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για νέες απελευθερώσεις ομήρων με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς βρέθηκε στο Κάιρο την περασμένη Παρασκευή για να συζητήσει ένα σχέδιο- πρόταση της Αιγύπτου όπου προτείνονται ανανεώσιμες εκεχειρίες, κλιμακωτή απελευθέρωση ομήρων για Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και τελικά τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν πηγές κοντά στη Χαμάς.

Η Ισλαμική Τζιχάντ, μια άλλη ένοπλη ομάδα που μάχεται στο πλευρό της Χαμάς, δήλωσε το Σάββατο ότι οι παλαιστινιακές φατρίες ήταν «στη διαδικασία» αξιολόγησης της αιγυπτιακής πρότασης.

Μια απάντηση θα έρθει «μέσα στις ημέρες», είπε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ομάδας, Μοχάμεντ αλ-Χίντι.

Ερωτηθείς για τις διαπραγματεύσεις χθες, Σάββατο, ο Νετανιάχου είπε ότι η Χαμάς «δίνει κάθε είδους τελεσίγραφα που δεν αποδεχόμασταν».

«Βλέπουμε μια συγκεκριμένη αλλαγή [αλλά] δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.