Σύστημα καθοδήγησης πυραύλων μεγάλης εμβέλειας αμερικανικής κατασκευής ATACMS έπεσε στα χέρια των Ρώσων και μελετούν την αμερικανική στρατιωτική τεχνολογία, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA τη Δευτέρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από το RIA δείχνει έναν εμπειρογνώμονα όπλων, με το πρόσωπό του καλυμμένο με μπαλακλάβα, να εξετάζει, όπως ισχυρίζεται, ένα σύστημα καθοδήγησης από ένα όπλο Army Tactical Missile Systems (ATACMS) που καταρρίφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει εάν πρόκειται για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο βίντεο.

Ο ειδικός φαίνεται να δείχνει ετικέτες στο πίσω μέρος του συστήματος καθοδήγησης GPS του πυραύλου, οι οποίες υποδεικνύουν ότι προέρχεται από αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού του αμερικανικού στρατού στην Αλαμπάμα. Εξηγεί ότι το υλικό που έχουν στην κατοχή τους επιτρέπει στη Ρωσία να μελετήσει πώς ελέγχονται οι πύραυλοι κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο Βίκτορ Λιτόβκιν, ένας απόστρατος Ρώσος συνταγματάρχης, είπε στην διαδικτυακή πύλη ειδήσεων Lenta.ru ότι η Μόσχα θα προσπαθήσει να εντοπίσει τυχόν αδύναμα σημεία και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκέντρωσε για να βελτιώσει την ικανότητά της να καταρρίπτει πυραύλους ATACMS.

«Μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε τα πυραυλικά μας συστήματα εδάφους-αέρος για να καταρρίπτουν παρόμοιους πυραύλους και μπορούμε να επαναδιαμορφώσουμε και να ρυθμίσουμε τα συστήματα ηλεκτρονικού μας πολέμου για την αντιμετώπιση αυτού του πύραυλο», φέρεται να είπε ο Litovkin.

Η Ουάσιγκτον άρχισε να προμηθεύει την Ουκρανία με ATACMS πριν από αρκετούς μήνες, μετά από δύο χρόνια αφότου είχε απορρίψει αιτήματα από το Κίεβο για όπλα τέτοιας εμβέλειας. Οι πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν έως και 300 χλμ. μακριά, περίπου το διπλάσιο της εμβέλειας των συστημάτων HIMARS που άρχισαν να προμηθεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία το 2022.

Η Μόσχα έχει επικρίνει την Ουάσιγκτον για την προμήθεια των όπλων, κίνηση που χαρακτήρισε ως κλιμάκωση.



