Ο Μάκσιμς Ρίνγκο και ο Γάνης Λοκς έγιναν το πρώτο ομόφυλο ζευγάρι στη Λετονία που υπέγραψε σήμερα σύμφωνο συμβίωσης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος.

Μετά την υπογραφή του συμφώνου σε ένα δικηγορικό γραφείο στο ιστορικό κέντρο της Ρίγας, το ζευγάρι αντάλλαξε ασημένια δαχτυλίδια σε ένα πάρτι στην κεντρική βιβλιοθήκη της πόλης και ελπίζει να πάρει χρυσά δαχτυλίδια αν και όταν η Λετονία νομιμοποιήσει τους γάμους ομοφυλόφιλων, είπε ο Ρίνγκο.

«Είμαστε μαζί για πεντέμισι χρόνια…συνεπώς για εμάς, αυτό είναι ως κυρίως πρακτικό», τόνισε ο Ρίνγκο, μιλώντας, για παράδειγμα για βελτίωση των δικαιωμάτων επίσκεψης σε νοσοκομείο, βάσει του νέου νόμου.

Η ομοφυλοφιλία παραμένει ένα διχαστικό θέμα στη Λετονία, της οποίας οι βουλευτές το 2005 τροποποίησαν το Σύνταγμα για να ορίσουν ότι ο γάμος επιτρέπεται μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Το λετονικό κοινοβούλιο ψήφισε τον περασμένο Νοέμβριο για να νομομοποιήσει επίσημα τις συμβιώσεις ομόφυλων ζευγαριών, αφού 46 ομόφυλα ζευγάρια προσέφυγαν στα δικαστήρια, κερδίζοντας υποθέσεις να αναγνωριστούν ως οικογένεια ενώπιον του νόμου.

Αυτό επέτρεψε σε ζευγάρια να υπογράψουν σύμφωνα συμβίωσης για να έχουν δικαιώματα επίσκεψης στο νοσοκομείο, καθώς και να αποκτούν ορισμένα φορολογικά και κοινωνικά προνόμια. Ωστόσο, δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κληρονομικά ζητήματα.

Η αλλαγή αυτή στη Λετονία σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον μόνο πέντε χώρες της ΕΕ όπου άτομα με ομόφυλες σχέσεις δεν μπορούν να υπογράψουν σύμφωνα συμβίωσης: Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Το κοινοβούλιο της Λετονίας εξέλεξε τον πρόεδρο Έντγκαρς Ρίνκεβιτς ως τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο αρχηγό κράτους στην ΕΕ τον Μάιο του περασμένου έτους, παρά το γεγονός ότι το 45% των Λετονών τόνισε σε δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου του 2019 ότι θα ένιωθαν άβολα να έχουν έναν ομοφυλόφιλο ή αμφιφυλόφιλο υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

Ο Λετονός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων Κάσπαρς Ζαλίτης είπε ότι πολλά συμβολαιογραφικά γραφεία αντιμετωπίζουν ουρές ομόφυλων ζευγαριών που θέλουν να δηλώσουν τη σχέση τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

