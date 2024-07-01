Γερμανία: 34χρονος Ιρανός έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών

Ένας 34χρονος Ιρανός έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών στους οποίους είχε προηγουμένως επιτεθεί με μαχαίρι, σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Λάουφ αν ντερ Πέγκνιτς, κοντά στη Νυρεμβέργη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε πρώτα φραστικά σε αστυνομικούς που επέβαιναν σε περιπολικό της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Όταν εκείνοι τον απέπεμψαν, ο 34χρονος συνέχισε να τους προκαλεί και, όταν βγήκαν από το αυτοκίνητο, τους απείλησε με μαχαίρι. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν πρώτα σπρέι πιπεριού, πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα και τελικά πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τον άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Στον τραυματία παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν έκανε λόγο για «αυτοάμυνα» από την πλευρά των αστυνομικών, τονίζοντας ότι είναι ωστόσο λυπηρό ότι ο άνθρωπος πέθανε. «Δυστυχώς αυξάνονται συνεχώς αυτού του είδους τα περιστατικά», δήλωσε ο κ. Χέρμαν, παραπέμποντας στη δολοφονία του αστυνομικού στο Μανχάιμ από 24χρονο Αφγανό και στην πρόσφατη δολοφονία του ελληνικής καταγωγής Φίλιππου Τσάνη από έναν 18χρονο Σύρο στο Μπαντ Οϊενχάουζεν.

Σύμφωνα με τη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση, ο Ιρανός, ο οποίος είχε φθάσει στη Γερμανία το 2015, είχε υποβάλει αίτηση ασύλου η οποία είχε απορριφθεί και ήταν ήδη σεσημασμένος, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για πλαστογραφία και απόπειρα απάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

