O Ιταλός έφηβος Carlo Acutis η αλλιώς γνωστός ως «influencer του Θεού» θα γίνει ο πρώτος άγιος στη χιλιετία της Καθολικής Εκκλησίας, μετά την έγκριση του αιτήματός του για αγιοποίησή του από τις εκκλησιαστικές Αρχές.

Ο Carlo Acutis, πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία μόλις 15 ετών και ήταν γνωστός για τις δεξιότητές του στους υπολογιστές με σκοπό τη διάδοση της πίστης. Για το λόγο αυτό πήρε και το παρατσούκλι «influencer του Θεού».

Συχνά απεικονίζεται φορώντας τζιν και αθλητικά ρούχα και η ιστορία του θεωρείται χρήσιμη για την Καθολική Εκκλησία η οποία επιδιώκει να συνδεθεί με τη νεότερη γενιά σε μια ψηφιακή εποχή.

Για να αναγνωριστεί κάποιος ως άγιος στην Καθολική Εκκλησία μπορεί να πάρει δεκαετίες, στην περίπτωση του 15χρονου όμως Carlo οι διαδικασίες είναι πολύ πιο γρήγορες με τον έφηβο να αναπτύσσει αφοσιωμένους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι υποψήφιοι άγιοι πρέπει να έχουν κάνει δύο θαύματα, με κάθε υποτιθέμενο υπερφυσικό περιστατικό να απαιτεί εις βάθος εξέταση. Τον περασμένο Μάιο, ένα δεύτερο θαύμα αποδόθηκε στον Carlo το οποίο και αναγνωρίστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο, μια απόφαση που άνοιξε το δρόμο για να ανακηρυχθεί άγιος.

Το τελευταίο βήμα για την αγιοποίησή του έγινε σήμερα Δευτέρα, όπου το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο Πάπας διέταξε την αγιοποίησή του καθώς οι καρδινάλιοι που συγκλήθηκαν από τον πάπα ψήφισαν υπέρ αυτής μαζί με άλλους 14. Ωστόσο, η ημερομηνία για την αγιοποίησή του δεν έχει οριστεί ακόμη, αν και είναι πιθανό να συμβεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των εορτασμών του ιωβηλαίου έτους της Καθολικής Εκκλησίας το 2025.

Αυτή η τελετή αγιοποίησης, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στην πόλη του Βατικανού, ενώπιον δεκάδων χιλιάδων και υπό την προεδρία του Πάπα, θα είναι η στιγμή που ο Acutis θα ανακηρυχθεί επίσημα άγιος, πράγμα που σημαίνει ότι η Καθολική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο μπορεί να ονομάσει ενορίες και σχολεία με το όνομα του εφήβου και θα τον θυμούνται κάθε χρόνο μια ημέρα που θα είναι και η γιορτή του.

Ο Acutis, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991 αγαπούσε τα βιντεοπαιχνίδια. Έπαιζε συχνά το Halo, το Super Mario και το Pokémon. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, δημιούργησε επίσης έναν ιστότοπο που τεκμηριώνει αναφορές για θαύματα που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μαζί με τους υπολογιστές και τα παιχνίδια του, ο Acutis έπαιζε σαξόφωνο, του άρεσε το ποδόσφαιρο, αγαπούσε τα ζώα και έκανε μικρές, χιουμοριστικές ταινίες με τα σκυλιά του.

Η μητέρα του, Antonia Salzano, περιέγραψε τον γιο της ως «σημάδι ελπίδας» που δείχνει ότι η αγιότητα είναι δυνατή σήμερα.

Ο Acutis αγιοποιήθηκε και ανακηρύχθηκε «ευλογημένος» το 2020 μετά το πρώτο του θαύμα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες θεράπευσε ένα αγόρι από τη Βραζιλία που είχε εκ γενετής ελάττωμα στο πάγκρεας του που τον ανάγκαζε να μην μπορεί να φάει κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπεύτηκε αφού η μητέρα του είπε ότι προσευχήθηκε στον Acutis να μεσολαβήσει και να βοηθήσει να θεραπεύσει τον γιο της.

Το δεύτερο θαύμα που αποδίδεται στον Acutis σχετίζεται με την αναφερόμενη θεραπεία ενός κοριτσιού από την Κόστα Ρίκα που είχε υποστεί τραύμα στο κεφάλι αφού έπεσε από το ποδήλατό της στη Φλωρεντία της Ιταλίας, όπου σπούδαζε. Η μητέρα της είπε ότι προσευχήθηκε για την ανάρρωση της κόρης της στον τάφο του Acutis στην Ασίζη.

