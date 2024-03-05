Η Ρωσία και η Κίνα σκέφτονται να κατασκευάσουν έναν πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη περίπου το 2033-35, δήλωσε σήμερα ο Γιούρι Μπορίσοφ επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε μια μέρα να επιτρέψει την κατασκευή σεληνιακών οικισμών.

Ο Μπορίσοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, είπε ότι η Ρωσία και η Κίνα συνεργάζονται από κοινού πάνω σε ένα σεληνιακό πρόγραμμα και ότι η Μόσχα είναι σε θέση να συμβάλει με την τεχνογνωσία της στον τομέα της «πυρηνικής διαστημικής ενέργειας».

«Σήμερα σκεφτόμαστε σοβαρά ένα έργο – κάπου στο 2033-2035 – να στείλουμε (αποστολή) και να κατασκευάσουμε έναν σταθμό ενέργειας στην επιφάνεια της Σελήνης μαζί με τους Κινέζους συναδέλφους μας», είπε ο Μπορίσοφ.

Οι ηλιακοί συλλέκτες δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσουν μελλοντικούς σεληνιακούς οικισμούς, είπε, ενώ η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε.

«Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση…θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα, χωρίς την παρουσία ανθρώπων», δήλωσε αναφερόμενος στο πιθανό σχέδιο.

Ο Μπορίσοφ αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια της Ρωσίας να κατασκευάσουν ένα πυρηνοκίνητο μεταγωγικό διαστημόπλοιο. Είπε ότι όλα τε τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο έχουν επιλυθεί εκτός από την εξεύρεση λύσης για το πώς θα ψύχεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας.

«Εργαζόμαστε πράγματι πάνω σε ένα διαστημικό ρυμουλκό. Αυτή η τεράστια, κυκλώπεια κατασκευή που θα είναι σε θέση, χάρη σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και τουρμπίνες μεγάλης ισχύος… να μεταφέρει μεγάλα φορτία από τη μία τροχιά σε μια άλλη, να περισυλλέγει διαστημικά συντρίμμια και να είναι συμβατή με πολλές άλλες εφαρμογές», είπε ο Μπορίσοφ.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν για φιλόδοξα σχέδια να κάνουν μια μέρα ορυχεία στη Σελήνη, αλλά το ρωσικό διαστημικό πρόγραμμα έχει υποστεί μια σειρά από αποτυχίες τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη αποστολή της στη Σελήνη μετά από 47 χρόνια απέτυχε πέρυσι, αφού το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 βγήκε εκτός ελέγχου και συνετρίβη.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσει περαιτέρω αποστολές στην Σελήνη και μετά θα αξιοποιήσει την δυνατότητα μια κοινής Ρώσο-Κινεζικής επανδρωμένης αποστολής όπως και της εγκατάστασης βάσης στην Σελήνη.

Η Κίνα είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι έχει στόχο να στείλει τον πρώτο Κινέζο αστροναύτη στην Σελήνη πριν από το 2030.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέψευσε την προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Μόσχα σχεδιάζει να εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο διάστημα, ως ψευδή, λέγοντας ότι επρόκειτο για τέχνασμα για να παρασύρει τη Ρωσία σε διαπραγματεύσεις για τους εξοπλισμούς με τους όρους της Δύσης.

