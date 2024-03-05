Η Χαμάς «απορρίπτει» την έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση.

Οι «ισχυρισμοί» που αφορούν βιασμούς και σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν από μέλη της Χαμάς κατά την επίθεση αυτή είναι «ψευδείς» και «αβάσιμοι» και η έκθεση του ΟΗΕ «δεν επικαλείται καμία μαρτυρία θυμάτων», ανέφερε η Χαμάς.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ απεφάνθησαν χθες ότι «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε» ότι περιστατικά σεξουαλικής βίας –συμπεριλαμβανομένων ομαδικών βιασμών– σημειώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

