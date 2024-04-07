«Έχουμε ανθρωπιστικούς νόμους. Το Ισραήλ πρέπει να τους τηρήσει», είναι ο τίτλος του άρθρου του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, που φιλοξενούν σήμερα οι Times του Λονδίνου. Ο τίτλος δεν είναι καθόλου τυχαίος καθώς δίνει το κλίμα που επικρατεί στη χώρα αλλά και την στάση που κρατούν, εντονότερα του τελευταίους μήνες, οι εκπρόσωποι του βρετανικού κοινοβουλίου και όχι μόνο. Η έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας στην ευρύτερη περιοχή της Γάζας αλλά και η τελευταία επιβεβαιωμένη επίθεση του Ισραηλινού στρατού σε βαν της ‘World Central Kitchen’ με αυτά νεκρούς εθελοντές, είναι οι βασικότεροι λόγοι που οι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων γίνονται ολοένα και πιο επικριτικές προς το Ισραήλ και το πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου»

Ο απολογισμός της πολύνεκρης αυτής ένοπλης σύγκρουσης είναι αρκετά συγκεκριμένος καθώς ήδη μετρά περισσότερους από 33.000 νεκρούς στην Λωρίδα της Γάζας, κυρίως γυναίκες και παιδιά σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, 1200 νεκρούς Ισραηλινούς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, 100 ακόμα ομήρους και βέβαια εκατομμύρια ακόμα που βρίσκονται σε εξαθλιωμένες συνθήκες. Ένα πράγμα είναι σίγουρο σε αυτή την - ακόμα μία - ανοιχτή τοποθέτηση του Λόρδου Κάμερον: «συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί» αλλά… Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε στο άρθρο του ότι «η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ισραήλ δεν είναι άνευ όρων, περιμένουμε από μία τόσο υπερήφανη και επιτυχημένη δημοκρατίανα τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ακόμα και όταν αμφισβητείται με αυτό τον τρόπο».

Ο Λόρδος Κάμερον έντονα «κουνά το δάχτυλο» στις πρακτικές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πολλοί σήμερα σχολιάζουν ότι το άρθρο του είναι και μια ξεκάθαρη απάντηση σε όσους έχουν αμφιβολίες για τη βρετανική στάση απέναντι στο συμμαχικό Ισραήλ. Η χώρα μοιάζει να έχει διαιρεθεί σε ότι αφορά τη στάση της βρετανικής κυβέρνησης σε αυτόν τον πόλεμο. Από την αρχή του πολέμου Χαμάς – Ισραήλ, πολλοί ζητούσαν και ζητούν την στήριξη του παλαιστινιακού λαού, ενώ η άλλη πλευρά, να μην αμφισβητείται σε κανένα επίπεδο ο σύμμαχος Ισραήλ.

«Η φρικτή σύγκρουση πρέπει να τελειώσει»

Τους τελευταίους μήνες οι φωνές κατά του Ισραήλ και κυρίως των πρακτικών Νετανιάχου έχουν ενισχυθεί ενώ δέχεται δριμεία κριτική σχεδόν σύσσωμα από την παγκόσμια κοινότητα. Συγκεκριμένα, μόλις την Πέμπτη, 600 κορυφαίοι νομικοί με ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ζήτησαννα σταματήσει η χώρα την πώληση όπλων προς το Ισραήλ. Μια ημέρα ακριβώς μετά, ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον απάντησε στη στήλη που έχει στη Daily Mail ότι «κάτι τέτοιο θα είναι τρελό» προσθέτοντας μάλιστα ότι αυτό το σενάριο «θα σήμανε και τη νίκη της Χαμάς».

Σε αυτό το κλίμα που επικρατεί στη χώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να είναι όσο πιο προσεκτική γίνεται στις δηλώσεις της αλλά παράλληλα να συμβαδίζει και με το κλίμα της παγκόσμιας κοινότητας και των κανόνων της. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, μέσω της πλατφόρμας X, επανέλαβε τη στήριξή του προς το Ισραήλ αλλά εξέφρασε και τον «αποτροπιασμό του από την αιματοχυσία», καταλήγοντας ότι «η φρικτή αυτή διαμάχη πρέπει να τελειώσει». Με το βλέμμα στην σκληρότητα του πολέμου που βιώνει κυρίως ο άμαχος πληθυσμός το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε βρετανικό πακέτο βοήθειας 9,7 εκατομμυρίων λιρών, για τη δημιουργία ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο προς την Γάζα.

