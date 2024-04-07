Σοκαριστικό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, συνέβη την περασμένη Κυριακή, - ανήμερα του καθολικού Πάσχα- όταν μία Ferrari με ελβετικές πινακίδες προσέκρουσε σε νησίδα με συνέπεια το πολυτελές αυτοκίνητο να μετατραπεί να διαλυθεί και οι δύο επιβαίνοντες να βρουν ακαριαίο θάνατο.

Από την πρόσκρουση έσπασε το αυτοκίνητο στη μέση. Το μπροστινό μέρος προσέκρουσε στην τσιμεντένια νησίδα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ το πίσω μέρος εκτινάχθηκε στα 50 μέτρα.

Przestroga. Topowe marki aut nie gwarantują 100% bezpieczeństawa. Ferrari przełamane na pół: ukraińska modelka i DJ z Kosowa zginęli wypadku w Szwajcarii

Samochód jechał ponad 200km/h i uderzył w barierki

na autostradzie w kierunku Mediolanu.. pic.twitter.com/Dt6L1gNAPD — Przemek Shura (@PrzemekShura) April 7, 2024

Ως αιτίες του δυστυχήματος ερευνώνται η υψηλή ταχύτητα καθώς το αυτοκίνητο έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα ή κάποια ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού.

Ο οδηγός ήταν ο41χρονος DJ Hysni Qestaj, Κοσσοβάρος αλλά πολιτογραφημένος Ελβετός, ενώ η συνοδηγός του ήταν η Anna Kraevskaya, 21 ετών, μοντέλο στο επάγγελμα.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περίπου πέντε ώρες για να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι.

Αρχικά η ταυτοποίησή των δύο επιβαινόντων δεν ήταν δυνατή και από τις τσάντες που βρέθηκαν στο πορτμπαγκάζ, εκτιμήθηκε πως επρόκειτο για τουρίστες στην περιοχή για το Σαββατοκύριακο του Πάσχα.

Τη Δευτέρα 1 Απριλίου, ο αδελφός του οδηγού του αυτοκινήτου εμφανίστηκε στην τροχαία για την ταυτοποίηση, ωστόσο για τη γυναίκα θα χρειαστεί εξέταση DNA.

Πηγή: skai.gr

