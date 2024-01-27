Χειροτονία πρεσβυτέρου από τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Τον μεξικάνικης καταγωγής πρώην διάκονο Πέντρο Γκόμεζ χειροτόνησε σε πρεσβύτερο, το πρωί, στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Η χειροτονία του νέου ιερέα έγινε παρουσία των δύο γονιών του, οι οποίοι συγκινημένοι έσπευσαν να του ευχηθούν καλή επιτυχία στα νέα ιερατικά του καθήκοντα, στην ισπανόφωνη ιεραποστολή στις ΗΠΑ.

Η υποδοχή του αρχιεπισκόπου Αμερικής, παρουσία και του μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, ήταν ενθουσιώδης, καθώς ο κ. Ελπιδοφόρος συνδέεται σε προσωπικό επίπεδο με την περιοχή και με τους κατοίκους της Ηλιούπολης, απο τα παιδικα του χρόνια.

«Ήμουν δεκα ετών όταν ήρθαμε οικογενειακώς από την Κωνσταντινούπολη, σαν πρόσφυγες, και βρήκαμε μία ζεστή αγκαλιά στις προσφυγικές γειτονιές, εδώ στην Ηλιούπολη» ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής και συνέχισε:

«Έζησα τα παιδικά μου χρόνια εδώ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κοινώνησα σε αυτή την εκκλησία, σ' αυτή την εκκλησία εξομολογήθηκα για πρώτη φορά. Είδα συμμαθητές και συμμαθήτριες μου, που ήρθαν να με χαιρετήσουν. Και σε συνδυασμό με την χειροτονία που κάναμε εδώ για Μεξικανό ιεραπόστολο κληρικό - ο οποίος θα αναλάβει να φωτίσει με την ορθοδοξία μας τους ισπανόφωνους της Αμερικής- δημιούργησαν μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, την οποία επιστέγασε η αγάπη και οι όμορφοι λόγοι, που μας απηύθυνε ο μητροπολίτης Βαρνάβας».

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και η συνοδεία του επισκέφθηκαν στη συνέχεια τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου και περιηγήθηκαν στις δομές φιλοξενίας και σίτισης απόρων της ενορίας.

Ο κ. Ελπιδοφόρος επισκέφθηκε στη συνέχεια και το Φάρο του Κόσμου στο Δενδροποτάμο Θεσσαλονίκης, δομή, η οποία καλλιεργεί και προωθεί τις αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τα παιδιά των Ρομά της περιοχής.

Τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής στην επίσκεψη του στο Φάρο του Κόσμου συνόδευε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης και ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυριζογλου.

Ο κ. Ελπιδοφόρος έγινε δεκτός με θέρμη από τον πατέρα Αθηναγόρα, ο οποίος προΐσταται του Φάρου του Κόσμου, αλλά και με ενθουσιασμό από τα παιδιά των Ρομά, τα οποία άκουσαν με προσοχή και τις συμβουλές του αρχιεπισκόπου, κατά των διακρίσεων και υπέρ της κοινωνικής προόδου και προκοπής τους, ενώ τραγούδησαν κατά την υποδοχή του.

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής και η συνοδεία του επισκέφθηκαν αμέσως μετά, το δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμενης και την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

