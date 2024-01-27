Ενοπλοι σκότωσαν εννέα αλλοδαπούς σε επίθεση στην ιρανοπακιστανική μεθόριο

Ενοπλοι σκότωσαν εννέα αλλοδαπούς κατά την διάρκεια επίθεσης κατά κατοικίας στο νοτιοανατολικό Ιράν κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένοπλοι σκότωσαν εννέα άτομα, μη Ιρανούς, σε κατοικία κοντά στην πόλη Σαραβάν» στην επαρχία του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Το Ιράν και το Πακιστάν αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι επιτρέπουν σε ένοπλες οργανώσεις να επιχειρούν από το έδαφος της μίας κατά της άλλης χώρας διεξάγοντας επιθέσεις.

Στις 16 Ιανουαρίου, το Ιράν πραγματοποίησε επίθεση με πύραυλο και drone κατά «τρομοκρατικής οργάνωσης» στο έδαφος του Πακιστάν, το οποίο απάντησε στις 18 Ιανουαρίου με επιθέσεις κατά «κρησφύγετων τρομοκρατών» στο Ιράν.

Συνολικά, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις αυτές, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές.

Προκάλεσαν σύντομη διπλωματική κρίση, το Πακιστάν ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στην Τεχεράνη και ανακοίνωσε ότι ο ιρανός πρεσβευτής στο Πακιστάν, που βρισκόταν στην χώρα του, θα εμποδισθεί να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ.

Ομως, στις 22 Ιανουαρίου, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν εξομάλυνση των σχέσεων και την προσεχή επίσκεψη του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν στο Ισλαμαμπάντ.

Πηγή: skai.gr

