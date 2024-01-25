Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά της Ινδίας και να κατασκευάσει εκεί διυλιστήριο πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Rosneft έχει ήδη επενδύσει 23 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά ενός δικτύου πρατηρίων καυσίμων και ενός λιμανιού στην Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.