Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά της Ινδίας και να κατασκευάσει εκεί διυλιστήριο πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Rosneft έχει ήδη επενδύσει 23 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά ενός δικτύου πρατηρίων καυσίμων και ενός λιμανιού στην Ινδία.
