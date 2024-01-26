Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική κυβέρνηση αποτιμά την πιθανότητα η Ρωσία να επιτεθεί σε συμμαχική χώρα εντός της επόμενης διετίας σε τουλάχιστον 25%, σύμφωνα με επίσημη πρόγνωση ρίσκου που αναδεικνύει η Daily Telegraph.

Το έγγραφο περί Μητρώου Εθνικών Κινδύνων που ετοίμασε το Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου προειδοποιεί για την πιθανότητα να χρειαστεί βρετανική στρατιωτική αντίδραση λόγω των πιθανών νέων ρωσικών εχθρικών ενεργειών κατά χώρας που δεν είναι μεν μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά με την οποία το Ην. Βασίλειο διατηρεί αμοιβαία συμφωνία ασφαλείας - όπως κυρίως η Σουηδία.

Ωστόσο, τα σενάρια κινδύνου δεν αποκλείουν ακόμα και εισβολή του ρωσικού στρατού σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, που θα σηματοδοτούσε γενικευμένη σύρραξη Δύσης-Ρωσίας.

Η πληροφορία έρχεται μόλις ημέρες μετά από δήλωση του αρχηγού των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγού σερ Πάτρικ Σάντερς πως για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός πολέμου με άμεση εμπλοκή, η Βρετανία θα πρέπει «να εκπαιδεύσει και να εξοπλίσει» χιλιάδες πολίτες, σε μια εκτενή επιστράτευση ώστε να ενισχυθεί το τακτικό στράτευμα.

Η δήλωση Σάντερς προκάλεσε αναστάτωση και την έναρξη ενός δημοσίου διαλόγου για την επάρκεια των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων που βλέπουν το έμψυχο δυναμικό τους να βαίνει μειούμενο τα τελευταία χρόνια.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ υποχρεώθηκε να διαβεβαιώσει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για υποχρεωτική στρατολόγηση πολιτών και πως υποθετικά σενάρια δεν ωφελούν.

Ο υφυπουργός Άμυνας Τζέιμς Χίπι υπέδειξε πως η Βρετανία έχει καταγεγραμμένο ιστορικό κινητοποίησης εθελοντών σε περιπτώσεις ανάγκης, αλλά επίσης είπε πως «κανένας δεν σκέφτεται» την πιθανότητα επιστράτευσης

