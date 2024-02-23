Τα τρακτέρ κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους του Παρισιού παραμονή της έναρξης του Αγροτικής Έκθεσης (Salon de l'agriculture) σε ένα κλίμα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έντονης δυσαρέσκειας του αγροτικού κόσμου.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προτείνει αύριο, Σάββατο, μια μεγάλη δημόσια συζήτηση στους αγρότες, προκάλεσε την οργή των συνδικάτων τους προσκαλώντας μια περιβαλλοντική συλλογικότητα, τη Soulèvements de la Terre (Εξεγέρσεις της Γης), προτού ανακρούσει πρύμναν μπροστά στην πολεμική.

Ο πρόεδρος του ισχυρού συνδικάτου FNSEA Αρνό Ρουσό είπε σήμερα ότι δεν θα λάβει μέρος στον διάλογο, εκφράζοντας λύπη για την "ιδιαιτέρως κυνική" πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος στη συλλογικότητα, την οποία η κυβέρνηση ήθελε μέχρι πριν από λίγο καιρό να διαλύσει κατηγορώντας την για ριζοσπαστισμό.

Όπως είπε, η πρόσκληση των Soulèvements de la Terre δείχνει πως η κυβέρνηση "δεν κατάλαβε καθόλου τους προβληματισμούς των αγροτών".

Αντιμέτωπο με τις οργισμένες αντιδράσεις και τη δυσπιστία των συνδικάτων, το Ελιζέ υπαναχώρησε ωστόσο γρήγορα, ανακοινώνοντας χθες, Πέμπτη, το βράδυ πως η συλλογικότητα δεν θα προσκληθεί τελικά, "προκειμένου να διασφαλιστεί η ηρεμία των συζητήσεων".

Συνολικά μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, συνδικαλιστές, βιομήχανοι και επικεφαλής περιβαλλοντικών οργανώσεων ή εμπορικών αλυσίδων αναμένεται να λάβουν μέρος στη συζήτηση, όπως ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Ο πρόεδρος της Αγροτικής Έκθεσης Ζαν-Λικ Πουλέν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως περιμένει "δυναμικές" ανταλλαγές.

Οι διάφορες ανακοινώσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφότου ξεκίνησε το κίνημα των αγροτών φαίνεται πως δεν τους ικανοποίησαν καθόλου.

Αποκλεισμοί δρόμων και έλεγχοι στα σουπερμάρκετ: οι ενέργειες επανελήφθησαν την Τετάρτη έπειτα από μια παρέμβαση του πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ για βελτίωση και απλοποίηση της ζωής των αγροτών, για τα παρασιτοκτόνα, τους εποχικά απασχολούμενους ή τις αποδοχές.

Σε εθνικό επίπεδο, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαπιστώνουν, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, πως η βάση του αγροτικού κόσμου παραμένει "αρκετά δύσκολο να ελεγχθεί, ιδιαίτερα σε ορισμένα διαμερίσματα".

Δύο διαφορετικές πομπές τρακτέρ παρελαύνουν σήμερα στο Παρίσι. Περίπου 30 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν τον πρωί προτού αρχίσουν να κινούνται προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Η δεύτερη θα καταλήξει μπροστά από την Αγροτική Έκθεση στο τέλος του απογεύματος.

Μια γιορτή

Η FNSEA παραδέχεται πως η έκθεση διεξάγεται φέτος "σε μια εξόχως πολιτική συγκυρία". Όμως η οργάνωση επιθυμεί επίσης η εκδήλωση να παραμείνει μια "γιορτή".

Παρά το δύσκολο πλαίσιο, η έκθεση δεν απέκλινε από την παράδοση: η αγελάδα σύμβολό της, η Ορεϊγέτ, μια πεντάχρονη Νορμανδή, κατέβηκε σήμερα το πρωί από το φορτηγό που τη μετέφερε ενώπιον ενός πλήθους δημοσιογράφων, ρουθούνισε μπροστά στην άσφαλτο του πάρκου εκθέσεων της Πορτ ντε Βερσάιγ και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αίθουσα όπου θα παρουσιαστεί με μεγαλοπρέπεια στη διάρκεια των εννέα ημερών του σαλονιού.

"Έχω λιγότερο άγχος τώρα που έφθασε", δήλωσε ο ιδιοκτήτης της, ο Φρανσουά Φουκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

