Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα πως η Ουάσινγκτον επιβάλλει περισσότερες από 500 νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας για να σηματοδοτήσουν τη δεύτερη επέτειο του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν επίσης νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σε σχεδόν 100 οντότητες επειδή παρέχουν υποστήριξη στη Ρωσία, ενώ θα αναλάβουν επίσης δράση για να μειώσουν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια, ανέφερε σε δήλωσή του ο Μπάιντεν.

Με τα μέτρα επιδιώκεται να βρεθεί η Ρωσία αντιμέτωπη με συνέπειες για τον πόλεμο που διεξάγει, καθώς και για το θάνατο του αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, ανέφερε ο Μπάιντεν.

«Θα εξασφαλίσουν ότι ο Πούτιν θα πληρώσει ακόμη μεγαλύτερο τίμημα για την επίθεσή του στο εξωτερικό και για την καταπίεση στη χώρα του», ανέφερε ο Μπάιντεν για τις κυρώσεις.

Τα σημερινά μέτρα έχουν στόχο άτομα που συνδέονται με τη φυλάκιση του Ναβάλνι καθώς και με τον οικονομικό τομέα της Ρωσίας, την αμυντική βιομηχανία και τα δίκτυα προμηθειών της σε πολλές ηπείρους, δήλωσε.

«Στα δύο χρόνια που διαρκεί αυτός ο πόλεμος, ο λαός της Ουκρανίας συνεχίζει να μάχεται με τεράστιο θάρρος. Όμως εξαντλούνται τα πυρομαχικά τους. Η Ουκρανία έχει ανάγκη περισσότερες προμήθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει τις αδιάκοπες επιθέσεις της Ρωσίας, τις οποίες καθιστούν δυνατές όπλα και πυρομαχικά από το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Γι' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να περάσει το διακομματικό συμπληρωματικό νομοσχέδιο για την εθνική ασφάλεια πριν να είναι πολύ αργά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

