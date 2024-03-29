Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή ότι συνέλαβε τρεις "πολίτες χώρας της κεντρικής Ασίας" που σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση στη νότια Ρωσία, μια εβδομάδα μετά την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 144 άνθρωποι.

Η FSB ανέφερε σε ανακοίνωση την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ότι "έθεσε τέλος στις τρομοκρατικές δραστηριότητες τριών πολιτών χώρας της κεντρικής Ασίας που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια πυροδοτώντας μηχανισμό σε δημόσιο χώρο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης".

Κατασχέθηκαν εκρηκτικές και χημικές ουσίες, καθώς και καρφιά στον τόπο διαμονής των κατηγορουμένων στην υπόθεση, πρόσθεσε η FSB. H ρωσική υπηρεσία ανήρτησε και βίντεο με την επιχείρηση για τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών.

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае в месте массового пребывания людей, его готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ:https://t.co/EaP6Ylgrqc



Видео: ЦОС ФСБ pic.twitter.com/s7z6A0WlLW — ТАСС (@tass_agency) March 29, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

