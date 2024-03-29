Λογαριασμός
Η FSB απέτρεψε νέα τρομοκρατική επίθεση στη Σταυρούπολη - Βίντεο της επιχείρησης με 3 συλλήψεις

Η FSB ανέφερε σε ανακοίνωση την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ότι "έθεσε τέλος στις τρομοκρατικές δραστηριότητες τριών πολιτών"

FSB

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή ότι συνέλαβε τρεις "πολίτες χώρας της κεντρικής Ασίας" που σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση στη νότια Ρωσία, μια εβδομάδα μετά την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 144 άνθρωποι.

Η FSB ανέφερε σε ανακοίνωση την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ότι "έθεσε τέλος στις τρομοκρατικές δραστηριότητες τριών πολιτών χώρας της κεντρικής Ασίας που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια πυροδοτώντας μηχανισμό σε δημόσιο χώρο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης".

Κατασχέθηκαν εκρηκτικές και χημικές ουσίες, καθώς και καρφιά στον τόπο διαμονής των κατηγορουμένων στην υπόθεση, πρόσθεσε η FSB. H ρωσική υπηρεσία ανήρτησε και βίντεο με την επιχείρηση για τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

