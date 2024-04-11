Ο ουκρανικός στρατός, εξασθενημένος και αντιμέτωπος με την έλλειψη πυρομαχικών, προσπαθεί να αναχαιτίσει τις ρωσικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία του μετώπου.

Για να το κάνει αυτό, εκτός από πολεμοφόδια - χρειάζεται και άνδρες.

Η ουκρανική Βουλή ενέκρινε σήμερα το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την επιστράτευση, το οποίο δεν προβλέπει προθεσμία αποστράτευσης των στρατιωτών.

"Έγινε! Ο νόμος για την επιστράτευση εγκρίθηκε. Διακόσιοι ογδόντα τρεις (βουλευτές ψήφισαν) υπέρ", ανέφερε στο Telegram ο βουλευτής και συνεισηγητής του νομοσχεδίου, Ολέκσιι Γκοντσαρένκο.

Η Ουκρανία, αντιμέτωπη με έλλειψη εθελοντών στρατιωτών, εργαζόταν επί πολλούς μήνες πάνω στο κείμενο αυτό που είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου εναντίον του Ρώσου εισβολέα.

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει κυρίως αύξηση των ποινών για τους ανυπότακτους, προκάλεσε σκάνδαλο λόγω της απόσυρσης την τελευταία στιγμή ενός άρθρου για την αποστράτευση των στρατιωτών που έχουν υπηρετήσει 36 μήνες, ένα ισχυρό πλήγμα για τους στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο περισσότερο από δύο χρόνια.

Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες να βρει εθελοντές, η Ουκρανία διεύρυνε αρχικά την επιστράτευση, μειώνοντας την ηλικία όσων καλούνται να παρουσιαστούν στον στρατό από τα 27 στα 25 έτη.

Επίσης, οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επιστράτευσης των κρατουμένων.

«Πρέπει να δώσουμε στους κατάδικους τη δυνατότητα να πολεμήσουν, έγραψε στο Telegram ο Γκοντσαρένκο, δίνοντας την υπόσχεση ότι οι κατάδικοι για φόνο ή βιασμό δεν θα στρατολογηθούν.

Στο εξής, οι ποινές για όσους προσπαθούν να αποφύγουν την επιστράτευση θα είναι αυστηρές

Το νομοσχέδιο διευκολύνει επίσης τις διαδικασίες επιστράτευσης, δημιουργώντας ένα ειδικό ψηφιακό σύστημα.

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει τώρα να αποστείλει το κείμενο στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα πρέπει να το υπογράψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

