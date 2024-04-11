«Οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά των ουκρανικών στρατευμάτων επτά έως δέκα φορές στις ανατολικές περιοχές» δήλωσε σήμερα στην ουκρανική βουλή – ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την επιστράτευση - ο στρατηγός Γιούρι Σόντολ.

«Ο εχθρός υπερέχει έναντι των δυνάμεών μας 7-10 φορές, μας λείπει ανθρώπινο δυναμικό» είπε ο Σόντολ, διοικητής των στρατευμάτων στις περιοχές Χάρκιβ, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Η ουκρανική Βουλή ενέκρινε σήμερα το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την επιστράτευση προκειμένου να ενισχύσει τον εξασθενημένο στρατό της χώρας, με μέτρα όπως στρατολόγηση εθελοντών και επιστράτευσης των κρατουμένων των φυλακών.

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει τώρα να αποστείλει το κείμενο στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα πρέπει να το υπογράψει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.