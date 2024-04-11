Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύξουν μέσου βεληνεκούς πυραύλους στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, τότε η Μόσχα θα σπάσει το μορατόριουμ που αφορά την ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, μετέδωσε το πρακτορείο RIA.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσημα αποσύρθηκαν το 2019 από την ιστορική Συνθήκη Πυρηνικών Δυνάμεων Μέσου Βεληνεκούς (INF) που είχε υπογράψει με τη Ρωσία το 1987, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα την παραβίασε, ισχυρισμό που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.
Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν συνεχεία είχε προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές χώρες δυτικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να υπάρξει ένα μορατόριουμ σχετικό με την ανάπτυξη πυραύλων τους οποίους προηγουμένως απαγόρευε η συνθήκη INF.
- Ο Νετανιάχου απειλεί την Τεχεράνη με αντίποινα: Όποιος μας κάνει κακό, θα ανταποδώσουμε
- Τρουόνγκ Μάι Λαν: Η γυναίκα πίσω από το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Νοτιοανατολικής Ασίας - Έφτιαξε ένα κολοσσό και υπεξαίρεσε πάνω από 12 δισ. δολάρια
- H Σουηδία προετοιμάζεται για πόλεμο - Ενισχύει την πολιτική άμυνα και τα πυρηνικά καταφύγιά της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.