Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύξουν μέσου βεληνεκούς πυραύλους στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, τότε η Μόσχα θα σπάσει το μορατόριουμ που αφορά την ανάπτυξη πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσημα αποσύρθηκαν το 2019 από την ιστορική Συνθήκη Πυρηνικών Δυνάμεων Μέσου Βεληνεκούς (INF) που είχε υπογράψει με τη Ρωσία το 1987, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα την παραβίασε, ισχυρισμό που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν συνεχεία είχε προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές χώρες δυτικές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να υπάρξει ένα μορατόριουμ σχετικό με την ανάπτυξη πυραύλων τους οποίους προηγουμένως απαγόρευε η συνθήκη INF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

