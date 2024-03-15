Τουλάχιστον 13 άτομα συνελήφθησαν σήμερα, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, με κατηγορίες για πρόκληση ζημιών ή εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον εκλογικών τμημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα κίνητρα των επιθέσεων δεν κατέστησαν σαφή και δεν έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για ενέργειες διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης.

Η ΜΚΟ OVD-Info, μια ανεξάρτητη ρωσική οργάνωση μέσων ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποίησε για πιθανές τηλεφωνικές απάτες, που είναι συνηθισμένες στη Ρωσία, στις οποίες οι δράστες θα υπόσχονται οικονομική αποζημίωση σε όσους εξαπολύουν επιθέσεις εκλογικά τμήματα.

Η επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, Έλα Παμφιλόβα, δήλωσε ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις τηλεφωνικές απάτες ενεργούν με χρήματα που τους υποσχέθηκαν «απατεώνες από το εξωτερικό».

Στην Αγία Πετρούπολη, μια νεαρή γυναίκα πέταξε μια βόμβα μολότοφ στην είσοδο εκλογικού τμήματος σε σχολείο, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Στη συνέχεια συνελήφθη, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Fontanka.

В Москве на избирательном участке женщина подожгла кабинку для голосования



Женщину задержали. В Мосгоризбиркоме сказали РИА «Новости», что после пожара «работа продолжается штатно».



Видео: телеграм-канал «Москва с огоньком» pic.twitter.com/TNOgadNVXP — Медиазона (@mediazzzona) March 15, 2024

Στη Μόσχα, μια γυναίκα συνελήφθη αφού «έβαλε φωτιά» σε εκλογικό παραβάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης Baza δείχνει φλόγες στον χώρο, που γρήγορα όμως κατασβέστηκαν.

Επίσης στη Μόσχα, ένας 20χρονος συνελήφθη αφού ψέκασε ψηφοδέλτια που βρίσκονταν μέσα σε κάλπες με «χρωστικό υγρό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, ξεκίνησαν έρευνες για «παρακώλυση άσκησης εκλογικών δικαιωμάτων ή του έργου των εκλογικών επιτροπών», αδίκημα που τιμωρείται, σύμφωνα με τις αρχές, με φυλάκιση «έως 5 ετών».

Ένας άνδρας κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, μια γυναίκα στο Νοβοσιμπίρσκ (Σιβηρία), καθώς και τέσσερα άλλα άτομα στις επαρχίες Βορονέζ (νοτιοδυτικά), Ροστόφ και Καρατσάι - Τσερκεσία στον ρωσικό Καύκασο, συνελήφθησαν επίσης επειδή έριξαν χρωστική ουσία σε μια κάλπη, σύμφωνα με τις αρχές. Παρόμοια περιστατικά συνέβησαν στο Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και στην προσαρτημένη Κριμαία.

Άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν στη χώρα επειδή προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε μια κάλπη χρησιμοποιώντας βόμβα μολότοφ και προσπάθησαν να ανάψουν κροτίδα μέσα σε εκλογικό κέντρο.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι κάνει εκστρατείες τηλεφωνικής απάτης με στόχο κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτους ανθρώπους. Αυτές οι εκστρατείες, σύμφωνα μετην Μόσχα, έχουν ωθήσει δεκάδες ανθρώπους να επιτεθούν σε επίσημα κτίρια ή γραφεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

