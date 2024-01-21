Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν την υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο Ντένις Πουσίλιν, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Ουκρανία για το συμβάν.

Σύμφωνα με τον Αλεξέι Κουλέμζιν, τον διορισμένο από τη Ρωσία δήμαρχο, οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια πολυσύχναστη περιοχή όπου βρίσκονται καταστήματα και μια αγορά.

Ο Πουσίλιν είπε πως υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο και πως ειδικοί προσπαθούν επίσης να συγκεντρώσουν θραύσματα των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Το Ντονέτσκ είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές τις οποίες η Ρωσία ισχυρίζεται ότι προσάρτησε πέρυσι, μια κίνηση που καταδίκασαν οι περισσότερες χώρες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία δεν ελέγχει πλήρως καμία από τις τέσσερις περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

