Η πρώτη επιστολή που στάλθηκε με προπληρωμένο, αυτοκόλλητο γραμματόσημο μπορεί να πωληθεί έως και 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος Sotheby's οργανώνει δημοπρασία στις Νέα Υόρκη στις 2 Φεβρουαρίου για την πώληση του φακέλου 183 ετών.

«Θεωρούμε δεδομένη σήμερα την ευκολία με την οποία μπορούμε να συνδεόμαστε απρόσκοπτα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα σχεδόν αμέσως από οπουδήποτε στον κόσμο» αναφέρει ο Ρίτσαρντ Όστιν επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων του Sotheby's.

Η επάνω δεξιά γωνία του φακέλου φέρει ένα γραμματόσημο "Penny Black" (Μαύρη Πέννα), το πρώτο που εκδόθηκε στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο. Το γραμματόσημο απεικονίζει σε προφίλ τη βασίλισσα Βικτώρια του Ηνωμένου Βασιλείου σε μαύρο φόντο και έχει τις "postage" (ταχυδρομείο) και "penny" (πέννα).

Εφεύρεση του κοινωνικού μεταρρυθμιστή και δασκάλου Ρόουλαντ Χιλ ήταν το πρώτο αυτοκόλλητο γραμματόσημο στον κόσμο.

Στον φάκελο αναγράφονται δύο ημερομηνίες στις οποίες ταχυδρομήθηκε: 2 Μαΐου 1840 και 4 Μαΐου 1840. Κατά την πρώτη ημερομηνία, ένας άγνωστος αποστολέας ταχυδρομεί την επιστολή από το Λονδίνο στον Ουίλιαμ Μπλένκινσοπ Τζ., ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στο Μπέντλινγκτον στην Αγγλία. Ο Μπλένκινσοπ διαχειριζόταν την Bedlington Iron Works, η οποία παρήγαγε σιδηροδρομικές γραμμές και ατμομηχανές, σύμφωνα με τον Sotheby’s.

Αφού έλαβε την επιστολή, ο Μπλένκινσοπ αφαίρεσε το γράμμα και γύρισε τον φάκελο προς τα έξω. Στη συνέχεια έστειλε τον φάκελο σε έναν άνδρα με το όνομα «Κ. Μπλένκινσοπ»—μάλλον στον πατέρα του—στο χωριό Ντάλστον.

«Ένα από τα μεγαλύτερα άλματα προς τα εμπρός στην ανθρώπινη επικοινωνία τιμάται με έναν φάκελο με το πρώτο γραμματόσημο» αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

