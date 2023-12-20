Η Ρωσία και οι χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, που συμμετείχαν στο φόρουμ Ρωσίας -Αραβικού Συνδέσμου το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο, κάλεσαν τον ΟΗΕ να υιοθετήσει ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να ασκούν βέτο.

Η Ρωσία και οι υπουργοί των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου τόνισαν την ανάγκη να εγγυηθούν την ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών στον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν του φόρουμ.

Οι υπουργοί καταδίκασαν τις «πράξεις που στοχοποιούν την ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών και εγκαταστάσεων, του ενεργειακού εφοδιασμού, των πετρελαιαγωγών και των εγκαταστάσεων», δήλωσαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του φόρουμ στο Μαρακές.

Οι συμμετέχοντες στο φόρουμ επίσης «καταδίκασαν κατηγορηματικά τον επιθετικό πόλεμο του Ισραήλ» εναντίον των Παλαιστινίων στην Γάζα και αρνήθηκαν να τον δικαιολογήσουν ως αυτοάμυνα, αναφέρεται στο ανακοινωθέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

