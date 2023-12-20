Λογαριασμός
Νετανιάχου: Όποιος πιστεύει ότι θα σταματήσουμε τον πόλεμο είναι εκτός πραγματικότητας - Δείτε βίντεο

Μέχρι τέλους διαμηνύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ότι θα φτάσει ο πόλεμος στη Γάζα με στόχο την εξόντωση της Χαμάς

Νετανιάχου

Απορρίπτει κάθε σενάριο που θέτει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσους το διακινούν «εκτός πραγματικότητας».

Ειδικότερα, σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει: «Συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Θα συνεχιστεί μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς, μέχρι τη νίκη… μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που θέσαμε: να καταστρέψουμε τη Χαμάς, να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να απομακρύνουμε την απειλή από τη Γάζα.

«Όποιος πιστεύει ότι θα σταματήσουμε είναι εκτός πραγματικότητας. Ρίχνουμε φωτιά στη Χαμάς, φωτιά στην κόλαση», προσθέτει.

«Όλοι οι τρομοκράτες της Χαμάς, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο είναι αντιμέτωποι με τον θάνατο. Έχουν μόνο δύο επιλογές: να παραδοθούν ή να πεθάνουν».
 

