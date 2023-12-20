Απορρίπτει κάθε σενάριο που θέτει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσους το διακινούν «εκτός πραγματικότητας».
אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס - עד לניצחון.
מי שחושב שנעצור לא מחובר למציאות. לא נפסיק את הלחימה עד להשגת כל המטרות שהצבנו: חיסול החמאס, שחרור חטופינו והסרת האיום מעזה.
אנחנו תוקפים את החמאס באש - אש תופת. בכל מקום, כולל היום. אנחנו גם תוקפים את… pic.twitter.com/O4yrBSiQGx— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 20, 2023
Ειδικότερα, σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει: «Συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Θα συνεχιστεί μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς, μέχρι τη νίκη… μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που θέσαμε: να καταστρέψουμε τη Χαμάς, να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να απομακρύνουμε την απειλή από τη Γάζα.
«Όποιος πιστεύει ότι θα σταματήσουμε είναι εκτός πραγματικότητας. Ρίχνουμε φωτιά στη Χαμάς, φωτιά στην κόλαση», προσθέτει.
«Όλοι οι τρομοκράτες της Χαμάς, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο είναι αντιμέτωποι με τον θάνατο. Έχουν μόνο δύο επιλογές: να παραδοθούν ή να πεθάνουν».
- Υπέρ μιας ταχείας διαδικασίας για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τάσσεται ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Κοέν
- Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αφήσουν ελεύθερο συνεργάτη του Μαδούρο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 36 κρατουμένων
- Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι απειλεί με επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων
