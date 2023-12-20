Απορρίπτει κάθε σενάριο που θέτει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσους το διακινούν «εκτός πραγματικότητας».

אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס - עד לניצחון.



מי שחושב שנעצור לא מחובר למציאות. לא נפסיק את הלחימה עד להשגת כל המטרות שהצבנו: חיסול החמאס, שחרור חטופינו והסרת האיום מעזה.



אנחנו תוקפים את החמאס באש - אש תופת. בכל מקום, כולל היום. אנחנו גם תוקפים את… pic.twitter.com/O4yrBSiQGx December 20, 2023

Ειδικότερα, σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει: «Συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Θα συνεχιστεί μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς, μέχρι τη νίκη… μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που θέσαμε: να καταστρέψουμε τη Χαμάς, να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να απομακρύνουμε την απειλή από τη Γάζα.

«Όποιος πιστεύει ότι θα σταματήσουμε είναι εκτός πραγματικότητας. Ρίχνουμε φωτιά στη Χαμάς, φωτιά στην κόλαση», προσθέτει.

«Όλοι οι τρομοκράτες της Χαμάς, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο είναι αντιμέτωποι με τον θάνατο. Έχουν μόνο δύο επιλογές: να παραδοθούν ή να πεθάνουν».



Πηγή: skai.gr

