Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ταχεία διαδικασία για την ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλλεται στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ελί Κοέν, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για μια επίσκεψη εργασίας για το θέμα της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια» της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία διαδρόμου για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω Κύπρου προς τη Γάζα.

Από την πλευρά του ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ανέφερε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για την πρωτοβουλία αυτή. «Περιμένουμε το πράσινο φως σας για το πρώτο ταξίδι», είπε στον Ισραηλινό ομόλογό του.

Οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» στη Λάρνακα όπου συζήτησαν τις λεπτομέρειες για το σχέδιο «Αμάλθεια», στην παρουσία τεχνικών ομάδων.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο Κοέν είπε ότι η Κύπρος και το Ισραήλ, μαζί με άλλους εταίρους στην περιοχή, προωθούν την πρωτοβουλία για έναν ασφαλή θαλάσσιο διάδρομο για τη διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «με οργανωμένο και καλά επιθεωρημένο τρόπο».

Ανέφερε ότι, η σημερινή επίσκεψη θα επικεντρωνόταν στη συνεχιζόμενη συζήτηση μεταξύ των διυπηρεσιακών ομάδων και των δύο χωρών για συντονισμό των απαιτούμενων λεπτομερειών και ότι θα πραγματοποιούνταν συναντήσεις σήμερα και αύριο για να συνεχίσουν να προωθούν την εφαρμογή της πρωτοβουλίας.

«Στόχος μας είναι να συμφωνηθούν όλες οι λεπτομέρειες το συντομότερο δυνατό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ταχεία διαδικασία για την ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλλεται στη Γάζα μέσω αυτού του διαδρόμου», είπε.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, ο λαός της Γάζας, «είναι θύμα ληστείας από τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς για περισσότερα από 15 χρόνια» και ότι, η καλά εποπτευόμενη διεθνής βοήθεια θα βοηθήσει την περιοχή να αποκτήσει περισσότερη σταθερότητα και ευημερία.

Ευχαρίστησε τον Κύπριο ομόλογό του για τη βοήθεια και τη συνεργασία του και την ομάδα του «για όλη την επαγγελματική δουλειά που έκανε την τελευταία εβδομάδα», προσθέτοντας πως αυτό τονίζει τη φιλία και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. «Χωρίς εσάς, δεν θα είχαμε καταφέρει να προωθήσουμε αυτό το σημαντικό έργο», είπε. Ο Κοέν ανέφερε ότι αυτή ήταν η τρίτη του συνάντηση με τον Κόμπο «μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Ο Κοέν εξέφρασε την πεποίθηση ότι, το έργο αυτό «είναι σημαντικό για την περιοχή και για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής μας».

Ο Κόμπος από την πλευρά του,ανέφερε ότι το Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων» στη Λάρνακα, αποτελεί μέρος των εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια», η οποία βασίζεται στην παροχή «ενός συμπαγούς, αξιόπιστου, ασφαλούς υλικοτεχνικού κόμβου».

Είπε ότι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τρέχουσες επιχειρήσεις και το επίπεδο προετοιμασίας και ότι θα προχωρούσαν και σε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Λάρνακας.

«Στόχος είναι η ανθρωπιστική βοήθεια για τους πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας να συλλέγεται, να αποθηκεύεται, να ασφαλίζεται και να επιθεωρείται αυστηρά πριν από τη φόρτωση σε ένα σκάφος, όλα εδώ στην Κύπρο», είπε, προσθέτοντας πως σκοπός είναι να συμπληρωθούν και να αυξηθούν οι τρέχουσες διαδρομές.

Επανέλαβε ότι η Κύπρος είναι ήδη έτοιμη «να παράσχει αυτή τη θαλάσσια σανίδα σωτηρίας». «Περιμένουμε το πράσινο φως σας για το πρώτο ταξίδι», κατέληξε.

Ο Κόμπος αναφέρθηκε στη δέσμευση «να ξεκινήσουμε τώρα και να εξελιχθούμε σε αυτό που, ελπίζουμε, θα είναι μια μακροπρόθεσμη επιχείρηση», στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των βασικών ενδιαφερομένων.

Ο Κύπριος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στις αρχές από τις οποίες καθοδηγείται η Κυπριακή Δημοκρατία, λεγοντας ότι καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, και ότι απαιτεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων, καθώς και την εξασφάλιση άμεσης ανθρωπιστικής πρόσβασης σε αυτούς. Τρίτον, πρόσθεσε, «όλοι συμφωνούμε ότι όλοι οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Επιπλέον, σημείωσε, η Κύπρος υποστηρίζει τις προσπάθειες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλήρη αποκοπή των πόρων της Χαμάς, τις υποδομές και τη διευκόλυνσή της.

Σημείωσε, ακόμη, ότι η Κύπρος βλέπει ως τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός την αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, στη βάση μιας λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

«Αυτός, πιστεύουμε, είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστούν συνθήκες βιώσιμης ασφάλειας και σταθερότητας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους», είπε, σημειώνοντας πως είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της σταθερότητας της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

