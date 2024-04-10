Ρωσία: Απότομη αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήριά της

Η Ρωσία αύξησε απότομα τις πωλήσεις πετρελαίου στις εξωτερικές αγορές λόγω της μείωσης των δυνατοτήτων που παρατηρήθηκε στα διυλιστήρια της, εξαιτίας των επιθέσεων που δέχθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξαγωγές πετρελαίου έφθασαν στο μάξιμουμ από τον Μάιο του 2023, και το πετρέλαιο πωλείται αρκετά πιο ακριβά σε σχέση με την τιμή πλαφόν που έθεσαν οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7).

Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου δια θαλάσσης, τον Μάρτιο του 2024 αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023, φθάνοντας σχεδόν τα 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, γράφει η ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη στοιχεία της εταιρείας Kpler. Πρόκειται για δείκτη ρεκόρ από τον Μάιο του 2023, όταν οι πωλήσεις στο εξωτερικό υπερέβαιναν τα 3,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στο διάστημα Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου, η Ρωσία εξήγαγε αντίστοιχα με δεξαμενόπλοια, 3,5 και 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Για πώληση διατίθεται το πετρέλαιο το οποίο πριν επεξεργάζονταν τα διυλιστήρια. Ωστόσο αμέσως μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μερικά μεγάλα διυλιστήρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ ένα στο Ορσκ διέκοψε τη λειτουργία του λόγω των πλημμυρών.

Το πετρέλαιο αυτό μπαίνει στην αγορά σε μια περίοδο που αυξάνονται οι τιμές λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και της αναμενόμενης μείωσης των εξαγωγών από τις χώρες που συμμετέχουν στο καρτέλ ΟΠΕΚ+. Η τιμή πώλησης υπερβαίνει σημαντικά την ανώτερη τιμή που επέβαλλαν οι χώρες της Ομάδας των Επτά, με σκοπό να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας.

Όπως γράφει το Bloomberg, ενώ το πλαφόν που έχει βάλει η Ομάδα των Επτά είναι τα 60 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο μάρκας Urals φορτώνεται και φεύγει από τα ρωσικά λιμάνια στην τιμή των περίπου 75 δολαρίων το βαρέλι. Το σιβηριανό πετρέλαιο μάρκας ESPO φεύγει από το λιμάνι Κόζμινο στη ρωσική άπω Ανατολή στα 84 δολάρια το βαρέλι. Το Bloomberg επισημαίνει ότι τα φορτία που ανακατευθύνονται λόγω των κυρώσεων στην Ινδία και την Κίνα, αποφέρουν ούτως ή άλλως λιγότερα έσοδα στον ρωσικό προϋπολογισμό από όσα θα ανέμεναν.

Το 2024 οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου θα μειωθούν λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Μόσχα ενώπιον του ΟΠΕΚ+, επισημαίνει η Kommersant. Πριν τις πλεονάζουσες ποσότητες πετρελαίου τις διοχέτευσαν τα εγχώρια διυλιστήρια κατόπιν επεξεργασίας στην εσωτερική αγορά. Τώρα οι εταιρείες αναγκάζονται να μειώσουν την εξόρυξη, επισημαίνει μια πηγή της Kommersant.

Πηγή: skai.gr

