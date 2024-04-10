Η Ρωσία έπληξε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη νότια Ουκρανία, συνεχίζοντας τη στρατηγική της να σφυροκοπά το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έκαναν λόγο για δύο τραυματίες.

Την περασμένη νύκτα, η Ρωσία «επιτέθηκε στη νότια Ουκρανία με τακτικά κύματα επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανακοίνωσε η νότια διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης τρεις πυραύλους με στόχο «ουσιαστικής σημασίας υποδομές μεταφοράς και επιμελητείας» στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, ανέφερε η πηγή αυτή.

Στην περιφέρεια του Μικολάιφ, γειτονική της Οδησσού, επλήγη επίσης ένας ενεργειακός σταθμός, σύμφωνα με τη νότια διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Από το ρωσικό πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

«Μια ενεργειακή υποδομή υπέστη ζημιές» και «δύο εργαζόμενοι σε επιχείρηση μεταφορών τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να κάνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αξιολογούμε την έκταση των ζημιών στον ηλεκτρικό σταθμό», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ, κάνοντας από την πλευρά του λόγο για ένα τραυματία.

Η Ρωσία βομβαρδίζει εδώ και εβδομάδες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της γύρω από το Χάρκοβο, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, γεγονός που προκαλεί εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Αυτά τα νέα νυκτερινά πλήγματα σημειώνονται λιγότερο από τρεις ημέρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πως η χώρα του «θα χάσει τον πόλεμο», αν δεν φθάσει η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, που έχει μπλοκάρει εδώ και μήνες στο Κογκρέσο.

Εξαιτίας αυτού του αποκλεισμού της βοήθειας στις ΗΠΑ και των δυσκολιών στη στρατιωτική παραγωγή στην Ευρώπη, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών, η οποία προστίθεται στη σωματική και ψυχική κόπωση των στρατιωτών της στο μέτωπο.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως κατέστρεψε στη διάρκεια της νύκτας πέντε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη μεθοριακή ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

