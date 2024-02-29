Νορβηγία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες στη χθεσινή συντριβή ελικοπτέρου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν όταν ελικόπτερο κατέπεσε στον ωκεανό στα ανοικτά της δυτικής Νορβηγίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινή αναστολή στις μεταφορές προς και από τις υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και αερίου της χώρας.

Το ελικόπτερο Sikorsky S-92 που διαχειριζόταν η Bristow Norway πραγματοποιούσε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης χθες όταν συνέβη το δυστύχημα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Τα έξι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ομάδες διάσωσης αλλά το ένα εξ αυτών δηλώθηκε νεκρό στο νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Ένας από τους επιζώντες βρισκόταν σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ήταν σοβαρά τραυματισμένος ενώ οι υπόλοιποι τρεις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η αιτία του δυστυχήματος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

«Έχουμε αποστείλει επιθεωρητές δυστυχημάτων στο Σταβάνγκερ και το Μπέργκεν για να διερευνήσουν το δυστύχημα», δήλωσε στο Reuters ο Γουίλιαμ Μπερτχάουσεν από τη νορβηγική Αρχή Έρευνας για την Ασφάλεια. Οι δύο πόλεις είναι οι βασικότεροι κόμβοι για τη μεγάλη νορβηγική βιομηχανία πετρελαίου και αερίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

