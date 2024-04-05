Το Τόκιο επεκτείνει τον κατάλογο των ειδών η εξαγωγή των οποίων στη Ρωσία απαγορεύεται, ο οποίος θα συμπεριλάβει 164 επιπλέον είδη, κυρίως βιομηχανικής κρίσης, όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι εξατμίσεις αυτοκινήτων ή το λάδι για μηχανές αυτοκινήτων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της Ιαπωνίας.

Οι προσθήκες αυτές μακραίνουν ακόμα περισσότερο τη λίστα των προϊόντων η εξαγωγή των οποίων στη Ρωσία απαγορεύεται στο πλαίσιο των κυρώσεων σε βάρος της εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Συμπεριλαμβάνονται επίσης είδη όπως θερμοστάτες, μηχανήματα κατεργασίας ξύλου, προϊόντα νιτροκυτταρίνης κλπ. και η απαγόρευση θα τεθεί σε εφαρμογή τη Τετάρτη 17η Απριλίου, διευκρίνισε το υπουργείο.

Παράλληλα, η απαγόρευση των εισαγωγών από τη Ρωσία διαμαντιών για μη βιομηχανική χρήση, μέτρο το οποίο είχε αναγγελθεί έπειτα από συνεδρίαση των ηγετών της G7 με προσκεκλημένο τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που έγινε ψηφιακά τον Δεκέμβριο, θα τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Μαΐου, ενημέρωσε ακόμη το ιαπωνικό υπουργείο Εμπορίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

