Εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είχε συμπτώματα δηλητηρίασης νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από συνάντηση με Ουκρανούς διαπραγματευτές για να συζητήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Κίεβο. Δεν διευκρίνισε ποιος άλλος ήταν στόχος, ή ποια ήταν η πηγή της επίθεσης.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι τρία άτομα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις (ο μεγιστάνας και δύο Ουκρανοί) είχαν κόκκινα μάτια, «επώδυνα» δάκρυα, και ξεφλούδισμα του δέρματος στα πρόσωπα και τα χέρια τους.



Λέγεται ότι ο Αμπράμοβιτς είναι καλά τώρα, καθώς το περιστατικό συνέβη πριν από αρκετές εβδομάδες και θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.



Πηγές κοντά στον Αμπράμοβιτς λένε ότι είχε συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις και ότι οι πρωτοβουλίες ήταν δικές του, μετά τις αναφορές ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει.

Από πλευράς του, δημοσιογράφος του Guardian, με ανάρτησή του στο Twiter είπε πως πηγή με άμεση γνώση μόλις επιβεβαίωσε τις αναφορές της WSJ ότι ο ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης. Αποκάλυψε ότι ο Αμπράμοβιτς «έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία».

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Δύσης είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης προερχόμενης από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως είχε γίνει με Αμερικανούς διπλωμάτες στην Κούβα.

Συνάντηση στη Μόσχα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν είχε ο μεγιστάνας την περασμένη Τετάρτη κομίζοντας χειρόγραφο σημείωμα του Προέδρου Ζελένσκι, αποκάλυψαν οι Times.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Ρώσος μεγιστάνας ταξίδεψε στη Μόσχα με ένα από τα ιδιωτικά του αεροσκάφη από την Κωνσταντινούπολη. Το σημείωμα του Ουκρανού Προέδρου που παρέδωσε στον Ρώσο Πρόεδρο περιείχε μια σύνοψη των όρων που θα αποδεχόταν το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αρχική απάντηση του Πούτιν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ξεκάθαρα αρνητική: «Πες του ότι θα τους συντρίψω».

