Πληροφορίες για ασθένεια του Ρώσου ολιγάρχη, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που αποδίδεται σε δηλητηρίαση μεταδίδει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμπράμοβιτς και μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας υπέφεραν από συμπτώματα έπειτα από συνάντηση στο Κίεβο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφεραν πηγές με άμεση γνώση του γεγονότος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έπειτα από συνάντηση στο Κίεβο, ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος κινείτο μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και άλλων σημείων για διαπραγματεύσεις, όπως και τουλάχιστον άλλα δύο υψηλόβαθμα μέλη της ουκρανικής ομαδας διαπραγμάτευσης παρουσίασαν συμπτώματα, που μοιάζουν με αυτά της δηλητηρίασης, όπως ερυθρότητα στα μάτια και ξεφλούδισμα στο πρόσωπα και στα χέρια.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Αμπράμοβιτς και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές κατηγορούν τους σκληροπυρηνικούς της Μόσχας, λέγοντας ότι επιθυμούν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

