Ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys, Νιλ Τέναντ, επέκρινε τη μουσική της Τέιλορ Σουίφτ μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «The Tortured Poets Department».

Ο νέος δίσκος της Σουίφτ είναι ήδη το άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις του 2024 μέχρι στιγμής. Πάνω από 220.000 αντίτυπα πουλήθηκαν τις πρώτες τρεις ημέρες από την κυκλοφορια του, με τα σινγκλ «Fortnight» (με τη συμμετοχή του Post Malone), «The Tortured Poets Department» και «So, Long, London», να αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή του βρετανικού single chart.

‘Music has ceased to be ageist’: Pet Shop Boys on 40 years of pop genius – and their hopeful new album https://t.co/aNxDPSvrvm — Guardian culture (@guardianculture) February 3, 2024

Ωστόσο, μιλώντας στην εκδήλωση του Guardian Live «An Evening with Pet Shop Boys» στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ο Τέναντ είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως τη δημοτικότητα της Σουίφτ.

Σημείωσε ότι η μουσική της Σουίφτ είναι κατώτερη των προσδοκιών του για μια καλλιτέχνιδα του επιπέδου της επιτυχίας της και ισχυρίστηκε ότι η δισκογραφία της δεν μπορεί σταθεί απέναντι σε αυτές ποπ σταρ όπως ο Μάικλ Τζάκσον.

«Ποιο είναι το "Billie Jean" της Τέιλορ Σουίφ;» ρώτησε. «Το "Shake It Off"»; Το άκουσα τις προάλλες και δεν είναι "Billie Jean", έτσι;» είπε ο Τέναντ σύμφωνα με τη Mirror.

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι του αρέσει η μουσική της Σουίφτ επειδή «φέρνει κοντά τους ανθρώπους», αλλά «το μόνο που είναι απογοητευτικό είναι η μουσική, όχι οι στίχοι».

Σε άλλο σημείο της εκδήλωσης, ο Τέναντ επέκρινε επίσης την πρακτική της Σουίφτ να αντλεί έμπνευση από την ερωτική της ζωή για τους στίχους των τραγουδιών της.

«Για να έχεις μια επιτυχημένη ποπ καριέρα τώρα, πρέπει να έχεις μια σειρά από σχέσεις, οι οποίες είναι καταπληκτικές και στη συνέχεια διαλύονται τραγικά» σχολίασε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.