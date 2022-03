Τις αναφορές της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal για δηλητηρίαση δύο διαπραγματευτών της Ουκρανίας διέψευσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι τρεις συμμετέχοντες στις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης στις 3 Μαρτίου. Ανάμεσά τους δύο Ουκρανοί διπλωμάτες, και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.



Σε ένα σχόλιο στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Hromadske, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ απέρριψε τις αναφορές μιλώντας για «εικασίες», προσθέτοντας ότι όλοι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές «εργάζονται ως συνήθως».

Ο Ποντόλιακ είπε ακόμα ότι «διατυπώνονται πολλές εικασίες, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας».



Παράλληλα, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ένα άλλο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας που φερόταν να έχει δηλητηριαστεί, προέτρεψε τον κόσμο να μην εμπιστεύεται «μη επαληθευμένες πληροφορίες».



Εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είχε συμπτώματα δηλητηρίασης νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από συνάντηση με Ουκρανούς διαπραγματευτές για να συζητήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Κίεβο. Δεν διευκρίνισε ποιος άλλος ήταν στόχος, ή ποια ήταν η πηγή της επίθεσης.

Συνάντηση στη Μόσχα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν είχε στο μεταξύ ο μεγιστάνας την περασμένη Τετάρτη κομίζοντας χειρόγραφο σημείωμα του Προέδρου Ζελένσκι, αποκάλυψαν οι Times.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Ρώσος μεγιστάνας ταξίδεψε στη Μόσχα με ένα από τα ιδιωτικά του αεροσκάφη από την Κωνσταντινούπολη. Το σημείωμα του Ουκρανού Προέδρου που παρέδωσε στον Ρώσο Πρόεδρο περιείχε μια σύνοψη των όρων που θα αποδεχόταν το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αρχική απάντηση του Πούτιν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ξεκάθαρα αρνητική: «Πες του ότι θα τους συντρίψω».

⚡️Podoliak dismisses allegations about poisoning of Ukraine's negotiators.



The Wall Street Journal reported that 3 participants of the Ukraine-Russia talks on March 3 had experienced symptoms of suspected poisoning. They are two Ukrainians and Russian oligarch Roman Abramovich.