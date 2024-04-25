Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ρωσικό φορτηγό πλοίο, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ καθώς εμπλέκεται σε μεταφορές όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, να έχει αγκυροβολήσει σε λιμάνι της Κίνας, σύμφωνα με το Reuters.

Το βρετανικό think tank Royal United Services Institute (RUSI) ανέφερε ότι το ρωσικό σκάφος Angara, το οποίο από τον Αύγουστο του 2023 έχει μεταφέρει σε ρωσικά λιμάνια χιλιάδες κοντέινερ που πιστεύεται ότι περιείχαν βορειοκορεατικά πυρομαχικά, έχει αγκυροβολήσει σε κινεζικό ναυπηγείο στην ανατολική επαρχία Zhejiang από τον Φεβρουάριο.

Η παρουσία του πλοίου στο κινεζικό λιμάνι υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους καθώς προσπαθούν να αποτρέψουν τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς τη Ρωσία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αναφορικά με την υποστήριξη του Πεκίνου προς τη Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, αναμένεται να θέσει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι γνώριζε "αξιόπιστες αναφορές ανοιχτού κώδικα" ότι το Angara είναι επί του παρόντος αγκυροβολημένο σε ένα κινεζικό λιμάνι και έχει θέσει το θέμα στις κινεζικές αρχές.

«Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της απόφασης 2397 του ΣΑΗΕ», είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος σε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για τον περιορισμό του εμπορίου με τη Βόρεια Κορέα.

