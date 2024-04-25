Το ζήτημα των Eurofighter επαναφέρει η Τουρκία μετά και τη χθεσινή συνάντηση του Τούρκου προέδρου, με τον Γερμανό ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από τη Γερμανία να «άρει τους περιορισμούς στην τουρκική αμυντική βιομηχανία».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ζητούν εκ νέου από τη Γερμανία την άρση του γερμανικού εμπάργκο για τα Eurofighter εκφράζοντας την πεποίθησή τους ότι «οι σύμμαχοί μας θα λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας» σχετικά με το ζήτημα και ότι «θα άρουν όλους τους σιωπηρούς ή ρητούς περιορισμούς».

«Δηλώνουμε πάντα ότι δεν είναι σωστό οι σύμμαχοι να επιβάλλουν περιορισμούς ή κυρώσεις ο ένας στον άλλον και ότι είναι αντίθετο στο πνεύμα της συμμαχίας. Η προσδοκία μας είναι ότι οι σύμμαχοί μας θα λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και την κοινή προοπτική ασφάλειας και θα άρουν όλους τους σιωπηρούς ή ρητούς περιορισμούς. Όπως τόνισε ο Πρόεδρός μας, ελπίζουμε ότι η επόμενη περίοδος θα είναι μια περίοδος κατά την οποία θα συζητηθεί η κοινή εργασία με τη Γερμανία και όχι οι περιορισμοί. Πιστεύουμε ότι το θέμα του Eurofighter θα είναι μια καλή αρχή για αυτό και περιμένουμε μια θετική προσέγγιση από τη Γερμανία».

Πηγή: skai.gr

