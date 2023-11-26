Σε ισραηλινό έδαφος βρίσκονται πλέον οι 17 όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς, 12 από τους οποίους συνοδεύτηκαν από ειδικές δυνάμεις στη βάση Χατζερίμ, ένας οδηγήθηκε απευθείας στο νοσοκομείο ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις, ένας Ισραηλινός και τρεις ξένοι υπήκοοι βρίσκονται στο πέρασμα Kerem Shalom εντός ισραηλινού εδάφους, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός και θα μεταφερθούν με ελικόπτερο απευθείας στα νοσοκομεία.

Κατά την τρίτη μέρα η εφαρμογή της συμφωνίας ολοκληρώθηκε ομαλά με τους ομήρους να παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς χωρίς καθυστερήσεις.

Οι 12 από τους ομήρους μεταφέρθηκαν απευθείας στο Ισραήλ και όχι από το πέρασμα της Ράφα, δίπλα στον φράχτη των συνόρων στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. από όπου οδηγήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στηη Βάση Χατζερίμ».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι ειδικές δυνάμεις παρέλαβαν τους 12 από τους Ισραηλινούς ομήρους ενώ μια γυναίκα 84 ετών μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

According to footage broadcast by Al-Jazeera, Hamas handed over some of the hostages to the Red Cross in Gaza City. They were then handed over to the IDF in central Gaza and taken into Israel. The footage may indicate the hostages were being held in areas of Gaza City that the… pic.twitter.com/ZL9pZeeSV3 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 26, 2023

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε απόψε ότι διευκόλυνε την απελευθέρωση και μετέφερε επιτυχώς 17 ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ.

Σε αντάλλαγμα, απελευθερώθηκαν λίγο πριν από τις 20.00 απόψε, 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Λεωφορεία θεάθηκαν να αναχωρούν από τη φυλακή του Όφερ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου είχαν μεταφερθεί οι κρατούμενοι πριν από την αποφυλάκισή τους. Οι (πρώην) κρατούμενοι έφτασαν ήδη στην Μπεϊτούνια.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι τέσσερις γυναίκες και εννέα παιδιά, μεταξύ των οποίων και η 4χρονη Αμερικανοϊσραηλινή Άμπιγκελ. Οι δέκα από τους 13 είναι μέλη τριών οικογενειών.

תיעוד מרגש בטירוף: מאות מקבלים את שיירת החטופים באופקים!!



עם ישראל חי 🙏🇮🇱 pic.twitter.com/8mes2DdI07 — יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) November 26, 2023

Απελευθερώθηκαν επίσης τρεις Ταϊλανδοί και ένας Ρωσοϊσραηλινός, ο Ρον Κριβόι – ο ισραηλινός στρατός τον αναφέρει «Ισραηλινό» ενώ οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είναι κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου.

«Η απελευθέρωση (του Κριβόι) έγινε στο πλαίσιο μιας απευθείας συνεννόησης των Ρώσων εκπροσώπων και της Χαμάς», είπε η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Χαμάς νωρίτερα ανέφερε ότι απελευθέρωσε έναν Ρώσο όμηρο σε ένδειξη αναγνώρισης «των προσπαθειών» που καταβάλει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της «στήριξής του στον παλαιστινιακό αγώνα».

Αυτοί είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν:

Η Avigail Idan, 4, της οποίας οι γονείς δολοφονήθηκαν και οι δύο στις 7 Οκτωβρίου με δύο αδέλφια της να βρίσκονται στη ζωή, απήχθη από το Kfar Aza.

Η Hagar Brodetz, 40, και τα παιδιά της Ofri, 10, Yuval, 9 και Oriya, 4 ετών, αιχμαλωτίστηκαν από το Kfar Aza.

Η Chen Almog Goldstein, 48, και ο Agam, 17, ο Gal, 11 και ο Tal, 9, απήχθησαν από το Kfar Aza. Ο σύζυγός της, Nadav και η κόρη της Yam σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Άλμα Αβραάμ, 84, όμηρος από τον Ναχάλ Οζ.

Η Aviva Siegel, 64, με καταγωγή από τη Νότια Αφρική, απήχθη από το Kfar Aza μαζί με τον σύζυγό της, τον Αμερικανό υπήκοο Keith Siegel, ο οποίος πιστεύεται ότι βρίσκεται ακόμα στη Γάζα.

Οι αδερφές Ela, 8 και Dafna, 15, Elyakim, απήχθησαν από το Nahal Oz μετά τη δολοφονία του πατέρα τους, Noam, της συντρόφου του, Dikla και του γιου της, Tomer.

Ο Ρόνι Κριβόι, 25 ετών, με διπλή υπηκοότητα Ρωσίας-Ισραήλ, εργαζόταν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova όταν τον απήγαγαν.



14 Israelis, 9 of them children, freed by Hamas on 3rd day of hostages-for-truce deal https://t.co/6GHVFKAhX3 . Click to read ⬇️ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 26, 2023

Πηγή: skai.gr

