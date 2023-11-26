Χαμάς: Πρόθυμη να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για 2-4 ημέρες

Μια πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «ενημέρωσε τους μεσολαβητές», δηλαδή το Κατάρ και την Αίγυπτο, ότι οι ένοπλες ομάδες που κρατούν Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας «συμφωνούν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για δύο έως τέσσερις ημέρες».

Αυτές οι παλαιστινιακές ομάδες «πιστεύουν ότι είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση άλλων 20-40 Ισραηλινών αιχμαλώτων», είπε η πηγή αυτή.

Η συμφωνία για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός λήγει το βράδυ της Δευτέρας.

Στο πλαίσιό της προβλέπεται η απελευθέρωση 50 ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

