FT: Αύξηση τουρκικών εξαγωγών προς Ρωσία που ωφελούν την πολεμική μηχανή

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι εξαγωγές υλικών από την Τουρκία προς τη Ρωσία που χρησιμοποιούνται εν τέλει ως ζωτικής σημασίας εξαρτήματα για την πολεμική μηχανή της Μόσχας έχουν αυξηθεί θεαματικά φέτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Το γεγονός αυτό έχει εντείνει την ανησυχία των ΗΠΑ και των συμμάχων ότι η Τουρκία ενεργεί ως πάροχος προς τον Πούτιν ευαίσθητων υλικών δυτικής κατασκευής, προσθέτει το δημοσίευμα.

Γίνεται αναφορά σε 45 υλικά πολιτικής χρήσης που αξιοποιούνται όμως στρατιωτικά από τη Μόσχα. Ορισμένα από αυτά στέλνονται απευθείας από την Τουρκία στη Ρωσία, ακόμα και αν τα φορτία δηλώνονται κατά την αποστολή ως προοριζόμενα για άλλες χώρες.

Πρόκειται για μικροτσίπ, συσκευές επικοινωνίας, τηλεσκοπικούς φακούς κ.ά. αντικείμενα που η Ρωσία χρησιμοποιεί στην κατασκευή πυραύλων, drone και ελικοπτέρων.

Ενδεικτικό της ανησυχίας που έχει προκληθεί, επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, είναι ότι την Άγκυρα θα επισκεφθεί αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την τρομοκρατία

Μπράιαν Νέλσον, με αποστολή «να συζητήσει τις προσπάθειες αποτροπής, διατάραξης και έρευνας των οικονομικών δραστηριοτήτων» που ωφελούν τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Δίνοντας μια τάξη μεγέθους, οι FT γράφουν πως τους πρώτους εννιά μήνες του τρέχοντος έτους η Τουρκία κατέγραψε εξαγωγές των 45 υλικών προς Μόσχα αξίας 158 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ποσό τριπλάσιο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην περίοδο 2015-21 ο αντίστοιχος μέσος όρος της αξίας των εξαγωγών δεν ξεπερνούσε τα 28 εκ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.