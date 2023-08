Ρεσιτάλ προπαγάνδας το νέο σχολικό βιβλίο της Ρωσίας - «Προστατεύουμε τον ανθρώπινο πολιτισμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία» Κόσμος 16:38, 09.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι μαθητές θα διδάσκονται τώρα ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός θα μπορούσε να είχε τελειώσει αν ο Πούτιν δεν είχε ξεκινήσει την «ειδική στρατιωτική του επιχείρηση» κατά της Ουκρανίας.