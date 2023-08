Πόλεμος στην Ουκρανία: 9 οι νεκροί στην Πόκροβσκ Κόσμος 05:40, 09.08.2023 linkedin

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι τραυματίστηκαν 82 άνθρωποι και πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Πόκροβσκ, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μπαχμούτ, ολοκληρώθηκαν.