Την αναβολή της συζήτησης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

«Λόγω της έλλειψης σαφήνειας του υπό συζήτηση θέματος και της έλλειψης ωριμότητας των διαπραγματεύσεων, τα άρθρα της πρότασης δεν πρέπει να συζητηθούν και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να τερματιστούν» αναφέρεται στην εισήγηση των βουλευτών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), την οποία υιοθέτησε η Επιτροπή, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο ΤRT.

Προηγουμένως, μιλώντας στην Επιτροπή επί του συνόλου του σχεδίου νόμου, που περιλαμβάνει και την έγκριση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μπουράκ 'Ακτσαπαρ, ανέφερε αρχικά ότι η Σουηδία και η Φινλανδία δεσμεύτηκαν να αποτρέψουν τη χρηματοδότηση και τις δραστηριότητες στρατολόγησης της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, να μην παρέχουν υποστήριξη στους «γκιουλενιστές», τους οπαδούς του ιεροκήρυκα Φετχουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί ως ιθύνοντα νου της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016, να λάβουν νομικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και να άρουν τους περιορισμούς στην πώληση προς την Τουρκία αμυντικού υλικού.

Επισημαίνοντας ότι η σουηδική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα παραμείνει πιστή στις δεσμεύσεις της, ο Μπουράκ Άκτσαπαρ σημείωσε: «Η σουηδική κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή τις αλλαγές που έγιναν στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε συνταγματική τροποποίηση για την τιμωρία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Για πρώτη φορά στη Σουηδία, η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ποινικοποιήθηκε. Η Σουηδία έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για τις τρομοκρατικές δραστηριότητες, ιδίως για τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση του PKK. Οι κύκλοι που συνδέονται με το PKK δεν μπορούν να βρουν ελεύθερο πεδίο δράσης στη Σουηδία όπως στο παρελθόν. Η οργάνωση βρίσκεται υπό πίεση».

Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η Σουηδία ενημέρωσε, επιπλέον, την 'Αγκυρα ότι έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει τις ευθύνες που θα αναλάβει και ποια βήματα θα κάνει. Υποστήριξε επίσης ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν ενεργοποιηθεί κατά της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, επειδή πιστεύουν ότι ενισχύει τη συνεργασία της στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας

«Εκτιμούμε ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα καταστήσει τον ευρωατλαντικό χώρο πιο ασφαλή, θα εξυπηρετήσει την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων στη βάση των συμμαχικών δεσμών και ευθυνών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας μας, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» κατέληξε ο Μπουράκ 'Ακτσαπαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.