Όταν το θήραμα γίνεται θηρευτής: Βίντεο από «καυγά» θαλάσσιου λιονταριού με μπλε καρχαρία

Μια συνταξιούχος νοσοκόμα απαθανάτισε τη στιγμή που ένα μεγάλο θαλάσσιο λιοντάρι «σκίζει» το λαιμό ενός μπλε καρχαρία στον κόλπο Monterey της Καλιφόρνια.

Το σύντομο κλιπ δείχνει το θαλάσσιο λιοντάρι να πετάει τον μικρότερο καρχαρία έξω από το νερό και να αφαιρεί ένα μέρος του σαγονιού του.

«Οι καρχαρίες είναι σίγουρα στο μενού», όπως είπε στην DailyMail.com ένας εκπρόσωπος μιας τοπικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για τη διατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών, το Κέντρο Φροντίδας Θαλάσσιων Θηλαστικών.

Αλλά πρόσθεσε: «Σίγουρα θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρον να βλέπεις ένα θαλάσσιο λιοντάρι με έναν μπλε καρχαρία τόσο μεγάλο [...] Είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις ένα θαλάσσιο λιοντάρι να τρώει κάτι μεγαλύτερο από το μέγεθος της μπουκιάς».

Ο πληθυσμός των παράκτιων θαλάσσιων λιονταριών της Καλιφόρνια παρατηρείται συχνότερα να τρώει μικρά ψάρια εκπαίδευσης, όπως οι σαρδέλες, σύμφωνα με θαλάσσιους επιστήμονες, αν και η βίαιη μάχη μεταξύ θαλάσσιων λιονταριών και καρχαριών δεν είναι ασυνήθιστη.

