Η Ρέιτσελ Ριβς, νέα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να επιταχύνει την κατασκευή έργων υποδομής, κυρίως υποδομές χερσαίας αιολικής ενέργειας και κατοικίες.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η χώρα θα αρχίσει και πάλι στις κατασκευές», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε επικεφαλής εταιρειών στο Λονδίνο περιγράφοντας λεπτομερώς «τα πρώτα μέτρα που έλαβε η νέα κυβέρνηση του Εργατικού Κόμματος για την αποκατάσταση των θεμελίων της οικονομίας μας».

«Ήδη από σήμερα, βάζουμε τέλος στην παράλογη απαγόρευση της χερσαίας αιολικής ενέργειας στην Αγγλία», ανακοίνωσε η Rachel Reeves αναφερόμενη σε αυτό που οι Εργατικοί θεωρούν ντε φάκτο απαγόρευση σχεδίων που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν ομάδες κατοίκων.

«Θα διεξαγάγουμε διαβουλεύσεις για την επανένταξη της χερσαίας αιολικής ενέργειας στα προγράμματα υποδομής εθνικής σημασίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν σε εθνικό και όχι σε τοπικό επίπεδο», είπε.

Η νέα βρετανική κυβέρνηση δεσμεύθηκε εξάλλου με ανακοίνωσή της «να διπλασιάσει τη χερσαία αιολική ενέργεια μέχρι το 2030».

Η υπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε τη μεταρρύθμιση των απαρχαιωμένων κανόνων Χωροταξίας που «αφήνουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό σημαντικών σχεδίων μπλοκαρισμένων επί χρόνια και χρόνια» πριν ξεκινήσει η κατασκευή, υπενθυμίζοντας την υπόσχεση του Εργατικού Κόμματος για την ανέγερση 1,5 εκατομμυρίου κατοικιών.

Η Βρετανία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την κληρονομιά 14 χρόνων χάους και οικονομικής ανευθυνότητας» υπό τις συντηρητικές κυβερνήσεις είπε η υπουργός Οικονομικών.

Η βρετανική οικονομία υπέστη τα τελευταία χρόνια της συνέπειες του Brexit, της πανδημίας, της εκτόξευσης του πληθωρισμού και της κρίσης της αγοραστικής δύναμης που επέφερε αυτός. Αν και η συγκυρία έχει κάπως βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες, η δημοσιονομική κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Την ώρα που τα δημοσιονομικά περιθώρια κινήσεων της νέας κυβέρνησης εμφανίζονται περιορισμένα, η Ρέιτσελ Ριβς προανήγγειλε «αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες» και «σιδηρά δημοσιονομική πειθαρχία».

Το πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας παρέμεινε μετριοπαθές ως προς τις δαπάνες και τη δημιουργία νέων εσόδων από την αύξηση της φορολογίας.

