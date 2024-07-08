«Βουτιά» στο μυαλό του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν , κάνει δημοσιογράφος ο οποίος είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει μαζί του στην πολυτελή καμπίνα του γαλλικού Air Force One, σε ένα πολύωρο ταξίδι προς την Κίνα.

Τα συμπεράσματα του δημοσιογράφου φιλοξενούνται σε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Politico , στο οποίο μεταξύ άλλων, καταγράφονται πολλές πληροφορίες των στοιχείων του χαρακτήρα του Μακρόν.

Ποιον, εμπιστεύεται ο Γάλλος πρόεδρος; Πρόκειται για την πρώτη ερώτηση που ήρθε στο μυαλό του δημοσιογράφου, κατά το πολύωρο ταξίδι που είχε από τη Γαλλία προς την Κίνα.

Πιο ενδιαφέρουσα ήταν η απάντηση, η οποία ήρθε από αρκετή σκέψη.

«Τον εαυτό μου» απάντησε ο Εμανουέλ Μακρόν, δίνοντας το πρώτο στοιχείο του χαρακτήρα του.

Ο δημοσιογράφος που συνόδευε τον Μακρόν σε ταξίδι στην Κίνα τον περασμένο Απρίλιο, είχε αρκετές ώρες στη διάθεσή του για να τον γνωρίσει. Πληροφορίες, είχε την ευκαιρία, να εκμαιεύσει και από συνεργάτες του.

Πώς μπορεί λοιπόν, ο Εμανουέλ Μακρόν, να αντέδρασε με το αποτέλεσμα του β΄ γύρου των εκλογών;

«Εάν οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησαν στο ταξίδι μου στην Κίνα είναι σωστοί, η ετυμηγορία που εκδόθηκε από τον γαλλικό λαό πρέπει να είναι καταστροφική για έναν πρόεδρο που φαινόταν ότι έχει πείσει τον εαυτό του ότι το θράσος του, οι δυνάμεις του αποπλάνησης και η χαμαιλεονική του επίδειξη που τον έβγαζαν από κάθε πολιτική πίκρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος για να προσθέσει: «Ο Μακρόν δεν ακούει κανέναν», «Και πραγματικά. μισεί να χάνει».

«Είναι ο μεγάλος σαγηνευτής, θέλει να σαγηνεύσει τους πάντες», είπε ένα άλλο μέλος του στενού κύκλου. «Αλλά μεγάλο μέρος της Γαλλίας έχει ένα προσωπικό, βίαιο μίσος για αυτόν… είναι πολύ νέος, πολύ όμορφος και πολύ έξυπνος για πολλούς Γάλλους – και είναι στο DNA μας να θέλουμε να αποκεφαλίσουμε τον ηγέτη μας».

«Πρέπει πραγματικά να τον αγαπούν», είπε ένας άλλος, λίγο έξω από την ακρόαση του προέδρου, καθώς χαλαρώναμε με μια κρουαζιέρα στο ποτάμι στην πόλη Guangzhou της νότιας Κίνας.

Ο δημοσιογράφος, συμπεραίνει ότι πρόκειται για έναν «πραγματικά σαγηνευτικό χαρακτήρα, μαγνητικώς γοητευτικό - έναν πανέμορφο άντρα με ασυνήθιστα μεγάλα χέρια και διαπεραστικό βλέμμα».

«Κάθε φορά που το προεδρικό αεροσκάφος προετοιμάστηκε για απογείωση, περπατούσε πάνω-κάτω στο Airbus A330 χαιρετώντας και κουβεντιάζοντας με κάθε μέλος της αντιπροσωπείας του, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού αναμονής και ακόμη και των τριών ταπεινών δημοσιογράφων (συμπεριλαμβανομένου ενώπιον εμένα)», ότι «δεν έχει σχεδόν καθόλου φίλους, ενώ περιβάλλεται από συμβούλους που είναι όλοι νέοι άνδρες και όλοι γοητευμένοι από αυτόν».

Πολύ γλαφυρή και η συγκεκριμένη ατάκα του δημοσιογράφου: «Από απόσταση, μοιάζει σαν πλαστικός Ναπολέοντας, ένας Σαρλ ντε Γκωλ» και καταλήγει «Έχει τη φαντασία του Ντε Γκωλ, αλλά τίποτα από τη βαρύτητα».

Γιατί οι άνθρωποι, ειδικά ο «λαός» της Γαλλίας, τον μισούν τόσο πολύ; Όπως λέει ένας από τους ειδικούς συναδέλφους μου, είναι ένας παράξενος — τον θεωρούν αλαζόνα, ελιτίστα, άσχετο και ξένο για τους Γάλλους.

Στο ταξίδι στην Κίνα, ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι ο Μακρόν διαθέτει και ενδυματολόγο. «Στην τρίωρη πτήση μεταξύ Πεκίνου και Γκουανγκζού, παρατήρησε τουλάχιστον τρεις αλλαγές κουστουμιών.

Ο Μακρόν παίζει διαφορετικό χαρακτήρα σε κάθε σκηνικό

Η πιο τρομακτική αλλαγή χαρακτήρα έγινε σε μια επίσημη τελετή με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου. Ο Μακρόν ανέβηκε στη σκηνή δείχνοντας πολύ αυστηρός, σχεδόν σκυθρωπός.

Ο Κινέζος δικτάτορας μίλησε για μόλις οκτώ λεπτά, διαβάζοντας έναν, προετοιμασμένο λόγο. Ο Μακρόν, χωρίς σημειώσεις, μιλώντας απευθείας στον Σι με έναν άκρο επιτελεστικό, σχεδόν διαλεκτικό, στυλ που στόχευε στις κάμερες και σε όσους Γάλλους παρακολουθούσαν.

«Ο Μακρόν δεν θα σας αφήσει να φύγετε από μια συνάντηση μέχρι να πειστείτε ότι κατάφερε να σας πείσει, ότι έχει πείσει με όποιον μιλάει», είπε ένας από τον στενό του κύκλο.

Το πρόβλημα είναι ότι η επιμονή του μπορεί εύκολα να αποτύχει.

Ένας στενός σύμβουλος του είπε ότι ο Μακρόν δεν κοιμάται σχεδόν ποτέ και νιώθει φυλακισμένος στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Περπατάει μόνο του το βράδυ στην πόλη.

«Για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να βγάλω αυτή την εικόνα από το μυαλό μου -ο μοναχικός θεσπιώτης που κανείς δεν καταλαβαίνει, που δεν ακούει κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του, περιπλανιέται στους όμορφους δρόμους του Παρισιού στο σκοτάδι, παίζει την τραγική φιγούρα του ταλαιπωρημένου. προέδρου της Γαλλίας», καταλήγει ο δημοσιογράφος κάνοντας εικόνα όσα συμπέραναν ο ίδιος για τον Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

