Rachel Reeves: Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής των Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ρέιτσελ Ριβς, μια πρώην οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, έγινε σήμερα η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη συντριπτική νίκη των Εργατικών στις κάλπες, ενσαρκώνοντας την οικονομική σοβαρότητα ενός κόμματος που λέει πως «άλλαξε».

«Αποτελεί τιμή ζωής που χρίστηκα επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ η Ριβς μετά τον διορισμό της.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.



Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.



Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 5, 2024

Η ίδια δήλωσε πως έχει επίγνωση της «ιστορικής ευθύνης» που συνοδεύει το γεγονός ότι είναι «η πρώτη γυναίκα» που καταλαμβάνει αυτήν τη θέση, τη δεύτερη πιο περίοπτη της βρετανικής κυβέρνησης, ένα αξιοσέβαστο λειτούργημα το οποίο υφίσταται εδώ και 800 χρόνια.

«Η οικονομική ανάπτυξη ήταν η αποστολή του Εργατικού Κόμματος. Αυτή είναι τώρα μια εθνική αποστολή», υπογράμμισε.

Η πολιτικός, ηλικίας 45 ετών, είπε σήμερα, αφότου επανεκλέγη βουλεύτρια στη βόρεια Αγγλία, ότι το έργο της «δεν θα είναι εύκολο»: «δεν υπάρχει θαυματουργή λύση και δύσκολες επιλογές μας περιμένουν».

Μπροστά σε μια οικονομία που υπέφερε τα τελευταία χρόνια και σε περιορισμένα δημόσια οικονομικά, εκείνη επανέλαβε τους τελευταίους μήνες ότι «η αλλαγή δεν θα έρθει παρά μόνο με αυστηρή πειθαρχία» στα δημοσιονομικά.

Η Ριβς συνόδευσε τον νέο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σε έναν επαναπροσδιορισμό τακτικής, ο οποίος επέτρεψε στους Εργατικούς να κερδίσουν χθες στις βουλευτικές εκλογές, έπειτα από μια βαριά ήττα το 2019, όταν του κόμματος ηγείτο ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Το Εργατικό είναι πλέον «το φυσικό κόμμα των επιχειρήσεων», έλεγε εδώ και μήνες η ίδια, η οποία και αναδείχθηκε το 2021 σκιώδης υπουργός Οικονομικών της αντιπολίτευσης.

Σιδηρά κυρία

Η Ρέιτσελ Ριβς τάσσεται υπέρ ενός ενεργότερου ρόλου του Κράτους ιδίως μέσω των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, αντλώντας έμπνευση από την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Αν και πρέπει να αναθεωρήσει προς τα κάτω ένα πολύ ακριβό σχέδιο ύψους 28 δισεκατομμυρίων στερλινών σε ετήσιες δαπάνες για τις πράσινες υποδομές, διαβεβαιώνει πως θέλει να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο, τις απολαβές των εργαζομένων και να «ανοικοδομήσει τις δημόσιες υπηρεσίες».

«Όταν λέει ότι είναι μια Σιδηρά Κυρία», αυτό ισοδυναμεί με «εξισορρόπηση των δημοσίων οικονομικών» και «χρήση του βάρους του Κράτους, αλλά με υπεύθυνο τρόπο» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέιμς Γουντς, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Η Ριβς και ο Στάρμερ «υιοθετούν μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση», που θα «προκαλέσει τη μεγάλη δυσφορία της αριστερής πτέρυγας του κόμματος», όμως «θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις από τη δημοσιονομική ανευθυνότητα, να μην δώσουν μεγάλες υποσχέσεις για δαπάνες που δεν μπορούν να τηρήσουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Γεννηθείσα σε μια οικογένεια εκπαιδευτικών στο Λονδίνο, η νέα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας εντάχθηκε στο Εργατικό Κόμμα σε ηλικία 17 ετών, γοητευμένη από το τρίπτυχο «εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση» του επικεφαλής των Εργατικών εκείνη την εποχή, Τόνι Μπλερ, ο οποίος θα κατήγαγε τον επόμενο χρόνο, το 1997, μια συντριπτική νίκη στις κάλπες, αφηγήθηκε η ίδια στο περιοδικό Telegraph.

Αν και περιγράφει την καθημερινότητα μιας οικογένειας της μεσαίας τάξης «όπου δεν υπήρχαν χρήματα για σπατάλη», σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο, μαζί με το Κέιμπριτζ, ενσαρκώνουν τη βρετανική ελίτ.

Οι Βρετανοί τη θεωρούν «ικανή» και «έξυπνη», σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσίευσε τον Φεβρουάριο το Politico.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της πέρασε από τη Halifax-Bank of Scotland όταν η τράπεζα διασώθηκε από την πτώχευση από την αντίπαλό της Lloyds κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Εκλέγεται από το 2010 στη Βουλή, όπως και η μικρότερη αδελφή της, η Έλι Ριβς, που επίσης εξελέγη βουλεύτρια των Εργατικών.

Η Ριβς, που έχει επίσης δύο παιδιά, αγαπά το καραόκε και το σκάκι και έχει κερδίσει ένα βραβείο για κορίτσια κάτω των 14 ετών. Μία ημέρα έπαιξε, και έχασε, από τον Ρώσο θρύλο Γκάρι Κασπάροφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

