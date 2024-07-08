Στην Γερμανία κάθε μισή ώρα ένα παιδί πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης , ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, τονίζοντας την δραματική αύξηση των αριθμών ανάλογων περιστατικών.

Σύμφωνα με την υπουργό, το 2023 καταγράφηκαν 16.375 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος παιδιών, αριθμός ο οποίος μεταφράζεται σε 54 περιστατικά την ημέρα, όταν το 2022 υπήρχαν 48 και το 2020 43 τέτοια περιστατικά. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο αριθμός καταγεγραμμένων περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αυξήθηκε με ρυθμό - ρεκόρ, κατά 20%.

Αυτοί, όπως διευκρινίστηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Αστυνομίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), είναι μόνο οι επίσημοι αριθμοί, καθώς τα περιστατικά που δεν καταγγέλλονται εκτιμάται ότι είναι πάρα πολλά. Πολλές τέτοιες επιθέσεις κρατούνται κρυφές είτε από ντροπή είτε υπό το βάρος της πίεσης της οικογένειας, δήλωσε η κυρία Φέζερ. «Πρόκειται για φρικτές πράξεις που μας συγκλονίζουν και μας αφήνουν έκπληκτους. Τα περισσότερα από τα θύματα γνώριζαν τον δράστη, ο οποίος ήταν μέλος της οικογένειας ή φίλος ή γνωστός», σημείωσε η υπουργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Νάνσι Φέζερ, τα περισσότερα περιστατικά (5.065) καταγγέλθηκαν στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Από αυτά τα 1.022 αφορούσαν «σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση». Ακολουθούν η Βαυαρία με 1.882 περιστατικά, εκ των οποίων 286 ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, η Κάτω Σαξονία με 1.660 και 303 πολύ σοβαρά περιστατικά και η Κάτω Σαξονία με 1.595 καταγγελίες και 145 σοβαρές περιπτώσεις. Τα λιγότερα περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμβούργο, με συνολικά 239 καταγγελίες, εκ των οποίων 27 αφορούσαν σοβαρότερα περιστατικά και στην Βρέμη με 134 περιστατικά, σοβαρότερα των οποίων ήταν τα 15.

Το 2023 υπήρξαν επίσης 1.200 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης νέων, με τα τρία τέταρτα να αφορούν νεαρές γυναίκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, στις μισές περιπτώσεις δράστης και θύμα γνωρίζονταν. «Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης υφίστανται πολύ συχνά βαριά τραύματα και συχνά παλεύουν με τις συνέπειες του εγκλήματος για όλη τους τη ζωή», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ΒΚΑ Μαρτίνα Λινκ.

Ανησυχητική είναι ακόμη η αύξηση των περιπτώσεων παραγωγής, διανομής και κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού, με 45.191 περιστατικά για το 2023. Οι αριθμοί, επισημαίνεται, έχουν τριπλασιαστεί από το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

