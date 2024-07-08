Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική συνομιλία, σήμερα το μεσημέρι, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι «αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, εξέφρασε την ελπίδα να επιτευχθούν -όσο γρηγορότερα γίνεται- μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, όπως προβλέπει το ψήφισμα 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με τη διαμεσολαβητική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η κυβέρνηση της Ρώμης έκανε παράλληλα γνωστό ότι «κατά την τηλεφωνική αυτή συνομιλία προέκυψε η κοινή διαπίστωση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της ανθρωπιστικής στήριξης του άμαχου πληθυσμού της Γάζας, όπως και την ανάγκη να αποφευχθεί αύξηση της έντασης στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με δράση υπέρ της σταθερότητας της περιοχής, μέσω της συμμετοχής της στην αποστολή Unifil».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

