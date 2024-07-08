Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε σήμερα Δευτέρα να εξασφαλίσει μια βελτιωμένη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους εμπορικούς κανόνες μετά το Brexit και να ανανεώσει την «άστοχη» όπως χαρακτήρισε συμφωνία που υπέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Μιλώντας στο Μπέλφαστ μετά από συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι η νέα κυβέρνησή του θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσει αλλαγές στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας για να οικοδομήσει την εμπιστοσύνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια καλύτερη συμφωνία από την αποτυχημένη συμφωνία που έφερε στο σπίτι ο Μπόρις Τζόνσον και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό», είπε στους δημοσιογράφους ο Στάρμερ, ο οποίος κέρδισε μια συντριπτική νίκη την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια καλύτερη σχέση αν δεν έχουμε επιδείξει δέσμευση στη σχέση και στις συμφωνίες που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική ενός δημοψηφίσματος για την Ενωμένη Ιρλανδία αφού οι Ιρλανδοί εθνικιστές Σιν Φέιν έγιναν το μεγαλύτερο κόμμα της επαρχίας στο κοινοβούλιο, ο Στάρμερ είπε ότι «θα ενεργήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής», την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 που τερμάτισε τρεις δεκαετίες θρησκευτικής βίας.

Ο Στάρμερ, ο οποίος επισκέφθηκε το Εδιμβούργο την Κυριακή, πρόκειται να συνεχίσει μια μετεκλογική περιοδεία στα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου με μια επίσκεψη στο Κάρντιφ αργότερα τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

