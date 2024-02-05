Οι πυρκαγιές που εξακολουθούν να μαίνονται κυρίως στην παραθαλάσσια, τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, στην κεντρική Χιλή, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 112 ανθρώπους και ο απολογισμός αυτός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα πιο βαρύς σήμερα, την ώρα που πυροσβέστες συνεχίζουν τη σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο κάπου σαράντα ενεργές εστίες.

Ολόκληρες συνοικίες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα απανθρακωμένα, σχεδόν 260.000 στρέμματα αποκαΐδια... Περίπου 1.400 πυροσβέστες, μαζί με 1.300 στρατιωτικούς και εθελοντές, συνεχίζουν σήμερα, για τέταρτη συναπτή ημέρα, τον αγώνα για να περιορίσουν τις δεκάδες φωτιές στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά την εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED).

«Πρέπει να πούμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, υπάρχουν 112 νεκροί (και) 32 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μανουέλ Μονσάλβε, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε πως οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν κάπου σαράντα μέτωπα υπό έλεγχο.

Προηγούμενος απολογισμός της ιατροδικαστικής υπηρεσίας (SML) έκανε λόγο για 99 νεκρούς.

Ο αριθμός των θυμάτων «θα αυξηθεί, ξέρουμε πως θα αυξηθεί πολύ», προειδοποιούσε νωρίτερα χθες Κυριακή ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κιλπουέ, κοντά στη Βίνια δελ Μαρ, στην επαρχία Βαλπαραΐσο, όπου καταγράφτηκαν όλοι οι θάνατοι μέχρι στιγμής.

Η δήμαρχος της λουτρόπολης Βίνια δελ Μαρ, η Μακαρένα Ριπαμόντι, και ο επικεφαλής των επαρχιακών αρχών στη Βαλπαραΐσο, ο Ροδρίγο Μουντάκα, τόνισαν πως εκατοντάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Στην Κιλπουέ, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ολόκληρες συνοικίες και εκατοντάδες αυτοκίνητα να έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια. Χιλιάδες κάτοικοι αποκλείστηκαν για ώρες την Παρασκευή εκεί, καθώς προσπαθούσαν να φύγουν οδικώς.

Αυτή «είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχουμε ζήσει μετά τον σεισμό του 2010», είπε ο κ. Μπόριτς, αναφερόμενος στον σεισμό 8,8 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε την 27η Φεβρουαρίου 2010, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 500 άνθρωποι.

Η Λίλιαν Ρόχας, 67 ετών, ζει κοντά στον βοτανικό κήπο της Βίνια δελ Μαρ, μιας από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

«Δεν έχει απομείνει πλέον ούτε ένα σπίτι εδώ», είπε ανάμεσα σε συντρίμμια και στάχτες.

Αφηγήθηκε πως η πυρκαγιά κατέλαβε τους κατοίκους εξαπίνης. «Βγήκα έξω για να δω και κόσμος ήδη έτρεχε. Βγήκα από το σπίτι μου, έκλεισα την πόρτα κι έφυγα», συνέχισε η συνταξιούχος, προσθέτοντας πως το ρούχο που φοράει «είναι το μοναδικό πράγμα που μου απέμεινε».

Ο Ροδρίγο Πουλγκάρ, οδηγός, έχασε το σπίτι του στην Ελ Ολιβάρ, στους λόφους της Βαλπαραΐσο. «Ήταν κόλαση, οι εκρήξεις (...) Προσπαθούσα να βοηθήσω τον γείτονά μου να σβήσει τη φωτιά στο αυτοκίνητό του, πίσω το σπίτι μου άρχιζε να καίγεται. Έπεφτε βροχή από στάχτες», αφηγήθηκε.

Για να περιοριστεί η κυκλοφορία στις πληγείσες περιοχές και να «διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και ανάκτησης των νεκρών», επιβλήθηκε νέα απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας σε τέσσερις κοινότητες στη Βαλπαραΐσο από τις 18:00 ως τις 10:00 (τοπικές ώρες· από χθες στις 23:00 ως σήμερα στις 15:00).

Ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες

Οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ωρών μοιάζουν να είναι πιο ευνοϊκές, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά, περιγράφοντας φαινόμενο συνηθισμένο σε περιοχές που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, με πολλά σύννεφα, υψηλή υγρασία και πτώση των θερμοκρασιών.

Αυτές οι συνθήκες θα διευκολύνουν τις αρχές να αντιμετωπίσουν τις φωτιές, πρόσθεσε.

Η πυρκαγιά της Λας Τάβλας, η μεγαλύτερη στην επαρχία Βαλπαραΐσο, παραμένει ενεργή και έχει «περίμετρο 80 χιλιομέτρων», είπε η κυρία Τοά. Στην επαρχία αυτή, που εκτιμάται ιδιαίτερα για τις παραλίες της και τα κρασιά που παράγει, τα μέλη 17 μονάδων της πυροσβεστικής, 1.300 στρατιωτικοί και εθελοντές συμμετέχουν στις προσπάθειες να ελεγχθούν οι φλόγες και να προσφερθεί βοήθεια σε πυροπαθείς.

Διεθνείς αντιδράσεις

Στη Ρώμη, ο πάπας Φραγκίσκος κάλεσε χθες τους πιστούς να «προσευχηθούν για τους νεκρούς και τους τραυματίες στις καταστροφικές πυρκαγιές στη Χιλή».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ διαβεβαίωσε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της αυτές τις δύσκολες στιγμές», αποδίδοντας την καταστροφή στην «ξηρασία» και στην απορρύθμιση «του κλίματος».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη του προς στην κυβέρνηση και τον λαό της Χιλής» και διαβεβαίωσε πως το Παρίσι είναι «έτοιμο να προσφέρει βοήθεια», επίσης μέσω X.

Από την Τετάρτη, η θερμοκρασία κυμαίνεται περί τους 40° Κελσίου στην κεντρική Χιλή και στην πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Ο καύσωνας χαρακτηρίζεται συνέπεια του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που πλήττει το τρέχον διάστημα τον νότιο κώνο της Λατινικής Αμερικής, εν μέσω θερινής περιόδου του νότιου ημισφαιρίου, προκαλώντας δασικές πυρκαγιές που επιτείνει η κλιματική αλλαγή. Μετά τη Χιλή και την Κολομβία, κύματα καύσωνα αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ημέρες την Αργεντινή, την Παραγουάη και τη Βραζιλία.

