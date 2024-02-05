Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνεχίζεται στη Βρετανία το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 35χρονου Αμπντούλ Σοκούρ Ιζέντι, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης επιτέθηκε με χημική ουσία και με αγριότητα που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη κατά γυναίκας και των δύο μικρών κοριτσιών της στο Κλάπαμ του νοτίου Λονδίνου.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι η ουσία ήταν «πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο διαβρωτικό υγρό», είτε υγρό διοξείδιο του νατρίου είτε υγρό ανθρακικό νάτριο.

Μία από τις περίοικους που έσπευσαν να προστατεύσουν την 31 ετών γυναίκα και τα παιδιά της δήλωσε στο BBC ότι πήγε να βοηθήσει αφού είδε τον Ιζέντι να χτυπά με βία την τριών ετών κόρη του θύματος στο οδόστρωμα.

«Έμοιαζε σαν ο δράστης να ήθελε να της σπάσει το κεφάλι. Ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι τι έκανε... Νόμιζα ότι το νεαρότερο κορίτσι επρόκειτο να πεθάνει στα χέρια μου», περιέγραψε η γυναίκα, που συνόδευσε τη μικρή στο νοσοκομείο. Η ίδια υπέστη έγκαυμα στο πόδι από τη χημική ουσία.

Το τρίχρονο κορίτσι και η οκτάχρονη αδερφή της φέρουν τραύματα από την επίθεση και τη χημική ουσία, που δεν είναι όμως τόσο σοβαρά όσο θεωρήθηκε στην αρχή.

Η μητέρα τους, ωστόσο, φέρει τραύματα που «θα αλλάξουν τη ζωή της» και παραμένει νοσηλευόμενη υπό καταστολή.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στους Times πως η σύντροφός του επιτέθηκε στον δράστη ρίχνοντάς τον προσωρινά στο έδαφος, σώζοντας στην ουσία τη ζωή του μικρού κοριτσιού. Η γυναίκα αυτή φέρεται να έχει υποστεί ελαφριά εγκαύματα στους οφθαλμούς.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει πως προσφέρει αμοιβή 20.000 λιρών σε όποιον μπορέσει να παράσχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη.

Φωτογραφίες και βίντεο ενός παραμορφωμένου στο δεξί μάτι Ιζέντι από κάμερες σε σουπερμάρκετ και στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου λίγο μετά από την επίθεση έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Η αστυνομία έχει δεχθεί δεκάδες τηλεφωνήματα και έχει κάνει έρευνες σε διευθύνσεις που συνδέονται με τον Ιζέντι σε Λονδίνο και στο Νιούκαστλ, όπου διαμένει.

Το περιβάλλον του δράστη έχει πει πως ήταν σε σχέση με τη γυναίκα στην οποία επιτέθηκε. Είχε ταξιδέψει το πρωί της ίδιας ημέρας από το Νιούκαστλ για να τη βρει σε ξενοδοχείο που έμενε με τις κόρες της στην περιοχή της επίθεσης.

Η υπόθεση έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς αποκαλύφθηκε πως ο Ιζέντι είχε φτάσει παρανόμως στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Αφγανιστάν κρυμμένος σε ένα φορτηγό το 2016.

